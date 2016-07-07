オーランド・ブルーム(C)BANG Media International

オーランド・ブルームとケイティ・ペリーがウェスト・ハリウッドで仲良くディナーをしている姿が目撃された。

2人はカリフォルニア州サンセット・ホテル内のタワー・バーで目立たないように食事をしていたようで、ある関係者はピープル誌に「2人は目立たないようにしながら楽しい時間を過ごしていました。とても良い感じでしたね」と話す。

今年になってから、2人がハワイのカウアイ島でロマンチックな旅行を楽しんでいる様子も報じられていた。当時ある関係者は「2人ともラブラブですっかりお互いに夢中といった感じでしたね。周りからカップルと見られても構わない様子で手を握ったりベタベタしていましたよ」「とてもロマンチックな雰囲気で2人とも笑顔満載でした。2人とも一緒にいることを本当に楽しんでいるように見えました」と話していた。

また、オーランドの元妻ミランダ・カーとの息子である5歳のフリン君にもケイティが紹介されるほど2人の関係が真剣なものになっているとも言われている。別の関係者は「ケイティとオーランドはとても仲良くやっています。ここのところしょっちゅう一緒にいますし、リラックスした様子ですね。一緒にいると話や笑いが尽きないようです」「ケイティはフリン君にも会って、とても気が合ったようです。ケイティはフリン君がかわいらしくお行儀の良い子だと思ったようです! ケイティもいつかは自分の子供が欲しいと思っていて、そのこともよく口にしています」と話していた。

(C)BANG Media International