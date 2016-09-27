イディナ・メンゼル(C)BANG Media International

『アナと雪の女王』のエルサ役の声を務めたイディナ・メンゼル(45)が、舞台俳優のアーロン・ローアと婚約した。

イディナは23日、ツイッターで「素晴らしい週だったわ。アルバムを応援してくれたみんな、ありがとう」「これ以上良くなることはないんじゃないかってくらいにさらに素晴らしいニュースがあるの。彼と私が婚約したのよ! 2人ともとても幸せよ。とても素敵な時間だわ」とこのうれしいニュースを報告した。

また、幸せ絶頂のイディナはこの婚約を新たな章の始まりと捉えているようで、24日に行われたiHeartラジオ・ミュージック・フェスティバルの会場で『エンターテイメント・トゥナイト』にインタビューに対し、「私はすごく幸せよ! 本当に幸せ。だってすべてがまとまって、すべてが良い気分なんだもの。いろいろな経験をしてきたけど、これは新たな始まりだわ」と答えた。

2014年にテイ・ディグスとの離婚を経験しているイディナだが、私生活以外ではもう1人憧れの男性がいるようで、「誰かとデュエットするチャンスがあるなら、ボノしかいないっていつも言っているの。長年ずっと言っているんだけど、まだ実現していないのよね」と話した。

