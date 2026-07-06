“昭和愛”が爆発？ 新アイドル「Bybe物語」初の冠ラジオで意気込み語る「素のままの私たちを届けたい」

TOKYO FMグループの「ミュージックバード」が制作し、全国のコミュニティFMで放送中のラジオ新番組「東京人 presents ババンバ♪Bybe物語」（毎週日曜日 22:30～22:55）。転生アイドルオーディションから誕生した6人組アイドルグループ「Bybe物語（バイビーロマンス）」がパーソナリティを務めます。初回となる7月5日（日）の放送では、初となるラジオ番組への意気込みからメンバーの素顔、さらには昭和文化への興味まで、様々な話題をお届けしました。Bybe物語（バイビーロマンス）は、昭和100年となる2025年末から始まった「転生アイドルオーディション」から誕生した6人組の女性アイドルグループです。昭和の輝きに立ち返り「アイドルとは何か」を再定義することをコンセプトに、現代のアイドル界に一石を投じるべく結成されました。オーディションを勝ち抜いた一ノ瀬莉里歌（いちのせ・りりか）、楠城ひめか（なんじょう・ひめか）、結城仁湖（ゆうき・にこ）、桜羽紗矢（さくらば・さや）、本郷悠（ほんごう・はるか）の5名に、堀田怜愛（ほった・れまな）を加えた6人体制で活動しています。番組の冒頭で、リーダーの一ノ瀬は「普段はバラエティに振っているので、このラジオではみんなの素の人となりを見せていきたい」と番組の方向性を語ります。楠城は「キャラクターが伝わるように、いっぱい喋りたい」と続け、結城も「これからついてくださるファンの方々との大切な交流の場にしたい」と意気込みを語ります。本郷は「メンバー同士の素のお話ができたらハッピー」とコメント。桜羽は緊張しながらも「みんなの素の魅力が伝わる番組にしたい」と話し、群馬県出身の堀田は「家族みんなにも全国放送を聞いてもらえるのが嬉しい」と喜びを噛み締めます。そして楠城は「ラジオならトーク力も磨けるんじゃないかと。今後は3人や2人の組み合わせの収録になるかもしれないけど、それぞれの組み合わせならではのトークも楽しんでもらいたいです」と今後の展開への期待を煽りました。トークが「普段、ラジオを聴く？」というテーマに移ると、メンバーそれぞれの個性豊かなライフスタイルが明らかになりました。寝る前に芸人さんのラジオを聴くという一ノ瀬に対し、桜羽は「今週のヒットチャートみたいな音楽ランキングをチェックすることが多い」といいます。学生時代から朝はラジオ派だったという結城は、「母が起きるとすぐラジオをつけて、それを聴きながら登校していた」と、ちょっと"昭和っぽい"思い出を披露。楠城はラジオではなく「ピアノや焚き火の音を流して寝る」、本郷は「ジブリのオルゴールみたいなものを聴きながら、頭から足先までを意識するストレッチをしている」という独自のルーティンを明かしました。一方で、堀田は「私は何にもしなくてもどこでも寝られます」とあっさり答え、スタジオの笑いを誘う一幕もありました。そして、番組は夜の放送ということで「寝るときのお供にしてほしい」とメンバー全員で呼びかけました。番組後半では、今後リスナーと一緒に作っていきたい「新コーナー」のアイデアが飛び出しました。まず、友人から相談をよく受ける経験を活かしたいという楠城は「楠城お姉さんの恋愛相談室」を提案。そこから一ノ瀬が「昭和の楽曲って恋愛の歌がとても多いじゃないですか。歌詞を引用しながら恋愛相談に答えるコーナーはどうかな」とアイデアを発展させると、一同は「めっちゃロマンティック！」と盛り上がります。そして、本郷は「昭和を生きた方をゲストに呼んで、ポケベルの思い出とか、昔は不便だったけどこんなロマンスがあったよみたいなお話を聞いてみたい」と、昭和への好奇心をにじませます。その他にも、桜羽は「メンバーが今ハマっている曲の紹介」や「ディズニーに一緒に行きたいなどの妄想トーク」を提案。結城は「恋愛相談以外でも、リスナーとラフにキャッチボールできる企画があれば」と話し、堀田は「リスナーから究極の二択を募集し、メンバーが答えるコーナー」を希望しました。また、「ハガキ職人」や「年賀状」など、昭和ならではの文化にも話題は及びます。「ハガキは手間がかかるから気持ちが伝わるよね」と一ノ瀬。堀田は小学1年生から中学3年生までの9年間、書道に打ち込み、現在は四段の腕前であることを明かしてメンバーを驚かせました。さらに、グループ名の由来である「バイビーっていうバイビーポーズを流行らせたい」という思いから、「チョベリグ」「アッシー・メッシー」「しもしも」など、昭和・平成の流行語についてもトークが展開。最後に一ノ瀬が「映像だけではちょっと分からない部分も多いから、リスナーの皆さんに昭和で流行った手振りや流行語を教えてほしい」と呼びかけました。「ババンバ♪Bybe物語」では、バイビーロマンス6人の素顔とリスナーとの交流を届けていきます。次回もぜひ、彼女たちの令和と昭和が交わるロマンスに耳を傾けてみてください。＜番組概要＞番組名：東京人 presents ババンバ♪Bybe物語放送日時：毎週日曜日 22:30～22:55パーソナリティ：Bybe物語（一ノ瀬莉里歌、楠城ひめか、堀田怜愛、結城仁湖、桜羽紗矢、本郷悠）番組Webサイト：https://musicbird.jp/cfm/timetable/bybe/