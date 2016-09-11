ナタリー･ポートマン(C)BANG Media International

女優のナタリー・ポートマン(35)が第2子を妊娠中であることが分かった。

夫ベンジャミン・ミルピエとの間に5歳の息子アレフ君を持つナタリーは8日、ヴェネツィア国際映画祭で新作『プラネタリウム』のプレミアに参加するためレッドカーペットに登場し、ベイビーピンクのワンショルダーのドレス姿でそのふくらんだおなかを披露した。

関係者らがUsウィークリー誌にナタリーの妊娠のニュースを認めている一方で、当日会場でナタリーがおなかをさすっている姿を見たと同誌に話す人物もいたようだ。

そんなナタリーは最近、仕事のために家を離れることが多く、家で息子と一緒に過ごすことが難しいと語っていた。「つまらないなと感じたり、会社で同じことを繰り返すような生活をすることはないわ」「でも仕事のたびに私は新しい場所に移動して、新しいスケジュールをこなすのよ。だから毎回いつものやり方を作りなおすことになるのよ。特に家族とのね」「新しい撮影場所に行くたびにどこに住むのか、息子にとってどんな遊びを提供してあげられるかとか、いつどのように自宅から移動できるかしらとかね」「働いていないときには、家族のことに力を注いでいるわよ。学校のこと、食事の準備、子供同士の遊びの約束、寝かしつけとかね」

さらにナタリーは、ハリウッドにおいて女性同士の友情関係はとても大切だと続け、「女性との友人関係はとても大切よ。一緒に働くことが多くないから難しいけどね。最近は子供向けの映画もそうだって気づいたの。アニメをみているときにもそこには女の子は1人だけ。しかも私たちはそれに慣れてしまっているのよね。映画の中は男の人ばかり、女性は1人だけ。20年間女優をやってきているけど、自分が撮影現場で唯一の女性っていう状況に私も慣れてしまっているの。だから他の女優たちと一緒に働く機会があると、私たちいつも撮影終わりには走りよって抱きしめあうのよ。素晴らしいパワーを感じるわ」と話していた。

(C)BANG Media International