数原龍友、海外移住の相談で驚き　占い師3人が“全員一致”で示した時期

数原龍友が、海外移住の時期について占いを依頼。3人の占い師全員が同じ年を示すと、「実は自分の中で逆算して、2028年がターニングポイントになると考えていた」と打ち明け、驚いた様子を見せた。

数原龍友が「海外移住の時期」をテーマに占いを依頼

ABEMAの番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』#9が6月30日に配信。「都市伝説的 占いの館」と題し、政治家や大企業、芸能人もお忍びで訪れるという“能力者級”の占い師たちが集結。当たり過ぎると話題のお笑い芸人兼占い師・LOVE ME DO氏、写真を見るだけでその人の性格や未来を見通すヤギっち氏、日本に風水を広めた風水師を父に持ち、風水と霊視を組み合わせた「道教風水」で知られる風水師・パオ・イーツォン氏ら3人の凄腕占い師が、芸能界で活躍する出演者たちを同時鑑定。今後の人生や仕事、恋愛について驚きの鑑定結果が続々と飛び出した。

番組ではまず、数原龍友(GENERATIONS from EXILE TRIBE)が「海外移住の時期」をテーマに占いを依頼。海外を拠点に日本でも活動するライフスタイルを思い描いていると明かすと、能力者級占い師3人が、まさかの全員一致で「2028年」と答え、スタジオは騒然。ナオキマンも思わず「これは信じちゃうわ」と声を漏らす。

その後、パオ・イーツォン氏は「2027年は海外作品に挑戦し、2028年から海外進出を視野に入れたほうがいい」と助言。ヤギっち氏も「2027年4月から6月に大きなチャンスが来る。2027年は準備の年」と語り、LOVE ME DO氏は「2028年は仕事が忙しくなり、海外生活を無理やりスタートすることになる」と予言。さらに「42歳の時は投資話に気をつけて」と忠告する。

すると数原は、「実は自分の中で逆算して、2028年がターニングポイントになると考えていた」と告白。「びっくりしました! 本当に2028年かなと思っていたので。頼りにしちゃう!」と驚きを隠せない様子で語った。