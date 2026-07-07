今泉佑唯、将来の家族を占ってもらうと…「私、自分でも5人は欲しいと思ってた!」

今泉佑唯が、「今後、何人家族になるのか」をテーマに鑑定を依頼。占い師から意外な鑑定結果を告げられると、「私、自分でも5人は欲しいと思ってたんですよ!」と驚きの表情を見せた。

今泉佑唯が「今後、何人家族になるのか」をテーマに鑑定を依頼

ABEMAの番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』#9が6月30日に配信。「都市伝説的 占いの館」と題し、政治家や大企業、芸能人もお忍びで訪れるという“能力者級”の占い師たちが集結。当たり過ぎると話題のお笑い芸人兼占い師・LOVE ME DO氏、写真を見るだけでその人の性格や未来を見通すヤギっち氏、日本に風水を広めた風水師を父に持ち、風水と霊視を組み合わせた「道教風水」で知られる風水師・パオ・イーツォン氏ら3人の凄腕占い師が、芸能界で活躍する出演者たちを同時鑑定。今後の人生や仕事、恋愛について驚きの鑑定結果が続々と飛び出した。

元欅坂46でタレントの今泉佑唯は、「今後、何人家族になるのか」をテーマに鑑定を依頼。現在、シングルマザーとして育児と仕事に奔走する今泉。占い師3人の答えが「子ども2人」「3人」「5人」と分かれるなか、LOVE ME DO氏は「彼女の理想として7か8人家族というのがある」と話し、「双子、三つ子が入って、ネットを騒がせる」と予言する。

これに今泉は、「私、自分でも5人は欲しいと思ってたんですよ!」と驚きの表情を見せ、「どうしたら理想に近づけますか?」と質問。LOVE ME DO氏から「人当たりのいい戦隊ヒーロー出身の俳優がいい」「メジャーすぎず、そこまで大バズりしなくてもいい方です」と具体的なアドバイスが送られると、一同は大盛り上がり。今泉も「参考にさせていただきます!」と笑顔で応じ、スタジオは驚きと笑いに包まれた。