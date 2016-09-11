テイラー・スウィフトとトム・ヒドルストン(C)BANG Media International

トム・ヒドルストンがテイラー・スウィフトと破局した原因は、2人の関係に飽きていたことにあると言われている。トムを良く知る友人によれば、トムは真剣交際が苦手ですぐ飽きるタイプだそうで、テイラーとの交際も関係が本気になる前に終わりを告げることにしたのだという。

ある関係者は「トムは人間関係恐怖症で飽きっぽいんです。姉妹でさえその人間関係を維持する力のなさを注意しているくらいです」と話す。

一方でテイラーは何を言われても気にしない様子で、すべては過ぎたこととして捉えているという。別の関係者はザ・サン紙に「テイラーはトムとの関係がどんなものであったか理解していますし、トム側が何を言おうと気にしません。テイラーにとってみればすべては過ぎたことなんです」と続けた。

これまでには2人の破局の原因が、トムの2人の交際を公にしようとする姿勢をテイラーが嫌がったからだと言われていた。当時の関係者は「テイラーから別れを告げたようです。トムはテイラーが望む以上に2人の関係をもっと公にしたかったんです」「テイラーは公の場で2人の仲むつまじい姿を見せるとバッシングを受けることを知っていたのでトムに忠告しましたが、トムはそれを聞き入れなかったようです」と話していた。

(C)BANG Media International