横浜みなとみらい21にて7日、人気ゲーム『ポケットモンスター』とコラボしたイベント「ピカチュウ大量発生チュウ!～今度はぬれるんだって???～」(会期:8月7～14日)の開催を記念し、さくら通りで大パレードが行われた。パレードには、映画『ポケモン・ザ・ムービーXY&Z「ボルケニオンと機巧のマギアナ」』で声優を務める女優の松岡茉優がサプライズで登場した。

ピカチュウ50匹を引き連れ、笑顔で手を振る松岡。集まった約5,000人の観客は松岡の登場を予告されていなかったため、突然の乱入にさくら通りは一時騒然となった。ピカチュウたちと曲に合わせて踊りながら大行進する松岡の姿に感化されてか、来場者の中には一緒になって踊り出す子供たちの姿も。松岡は、行進中もオフィシャルカメラに向かって「ピカチュウに囲まれてる!!パラダイスだよ!!」と叫ぶなど、感激している模様だった。

イベント終了後、松岡は、「始まる前からノリノリのピカチュウ3匹に押しつぶされちゃいました。こんな経験きっと2度とないです」とコメント。さらに、「今、リオで活躍されている選手の皆さんに届くような、元気なパレードになりました」と、イベントの熱気を伝えていた。また映画についても、「ポケモン映画に出演することができて、山寺さんと再共演できて、サトシにも会えて、夢のような思いをたくさんさせてもらえたことに、あらためて感謝したいです」と語った。

『ポケモン・ザ・ムービーXY&Z「ボルケニオンと機巧のマギアナ」』は、全国東宝系にて公開中。

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