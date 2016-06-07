都内・TOHOシネマズ六本木にて7日、『ポケモン』史上最大級となる「ポケモン総選挙720」の結果が発表された。

7月16日公開となる劇場アニメ『ポケモン・ザ・ムービーXY&Z「ボルケニオンと機巧（からくり）のマギアナ」』を記念して企画された今回の選挙。総勢720匹のポケモンが対象となり、かつてない規模となることから大きな話題を集めていた。

投票総数56万2,386票の中、1位は得票数3万6,235票でゲッコウガという結果に。続く2位にはアルセウス、3位ミュウ、4位ピカチュウ、5位ニンフィア、6位ゲノセクト、7位レックウザ、8位ジガルデ、9位リザードン、10位メロエッタと人気ポケモンが並んだ。

イベントには、シリーズで主役のサトシを演じる声優で歌手の松本梨香、"ポケ女"としても知られる中川翔子、ポケモン代表取締役社長の石原恒和氏、クリーチャーズ代表取締役社長の田中宏和氏、ゲームフリーク取締役開発部長の増田順一氏、お笑いトリオのパンサーらが参加。さらに中川は、この日のために美容院で『ポケットモンスターXY』のヒロイン・セレナのイラストを見せ、"セレナカット"にして式にのぞんだことを明かした。

選挙で1位に輝いたポケモンは、映画の上映館にてゲーム(ニンテンドー3DS専用ソフト『ポケットモンスター X・Y・オメガルビー・アルファサファイア』)にプレゼントされることがすでに公表されていたが、増田氏によると配布されるゲッコウガはマスターボールとともにプレゼントされるという。また、石原氏から720位のポケモンがバオッキーであったことが明かされると、客席からは驚きとともに「信じられない」という声が多数上がっていた。

なお、公式サイトでは100位までの結果が発表されている。

(C)Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku

(C)Pokemon (C)2016 ピカチュウプロジェクト