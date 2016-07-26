バンダイが展開するアクションフィギュア「S.H.Figuarts」より、「S.H.Figuarts リザードン」の予約受付がプレミアムバンダイにてスタートしている。2016年11月発送予定で、価格は7,020円(税込)。

リザードンは、「ポケモン」初期から登場するシリーズを代表するポケモン。先日行われた「ポケモン総選挙720」では第9位にランクインした。フォルムと可動を両立したフィギュアでは、すでに「D-Arts」でリリースされていたが、今回新たにエフェクトを追加した新仕様で「S.H.Figuarts」での再登場となる。

「S.H.Figuarts リザードン」は、各所の可動と新規の炎エフェクトにより「フレアドライブ」などリザードンの炎技をイメージしたアクションシーンが再現可能に。さらにアニメ劇中の「ちきゅうなげ」のイメージを再現できるエフェクトシートも付属している。

商品価格は7,020円(税込)で、プレミアムバンダイの予約締め切りは後日アナウンス。発送は2016年11月を予定している。

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