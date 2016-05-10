先月他界したプリンスさん(C)BANG Media International

米歌手プリンスさんの遺産を求めて、半分血のつながった兄弟と名乗る人物が700人ほど殺到しているという。

先月に他界したプリンスさんが遺書を残していなかったことを受け、兄弟間で分配されるという2億万ドル(約215億円)の遺産を求めて名乗りを上げてきた人物の事実確認を急いでいるところだそうで、モース・ジニアロジカル・サービスのハーベイ・モース氏はメールオンラインに「弊社の電話は鳴りっぱなしです。恐らく600から700件の連絡が入っています」「その中にはありとあらゆるものがあり、『同じ地域に住んでいたから血縁関係があるはずだ』というようなものから『親族の集まりの写真にプリンスが写っている』というものまで多種多様です」と語っている。

しかし、事実関係の怪しい個人の主張よりも書類上の証拠が好ましいとモース氏は訴えており、「公的な書類が好ましいです。出生証明書や結婚、死亡、離婚証明書、国勢調査の記録など、今回の件に関係なく作成された書類です」と続けた。

ミネソタ州の法律においては、両親か片親が同じである兄弟全員が平等にプリンスさんの遺産を受け取れることになっている。

そんな中、プリンスさんの妹タイカ・ネルソンと腹違いの5人の兄弟シャロン、ノリー、ジョン・ネルソン、オマー・ベイカーとアルフレッド・ジャクソンは今後の遺産管理についての審問に出廷したところで、何百万ドルもの価値があると言われるプリンスさんの未公開の作品を含めたすべての遺産の一部相続を全員が希望していた。

(C)BANG Media International