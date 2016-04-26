21日に死去したプリンスさん(C)BANG Media International

21日に57歳で死去した米人気歌手プリンスさんのペイズリー・パークの自宅兼スタジオが、ミュージアムとしてファンに公開されることになると、遺族が発表した。

プリンスさんの義弟モーリス・フィリップスは、ザ・サン紙に「私たちはプリンスの思い出の場としてペイズリー・パークをミュージアムにするつもりです」「ファンのための場所になります。プリンスにとってファンの皆さんが全てでした。この場は彼の遺産である彼の音楽をとどめるところとなります」「プリンスは常にプライベートを大事にする人間でしたが、彼の音楽は記憶にとどめてほしいと願っていたことでしょう」と話した。

この言葉を裏付けるように、コラボレーターであり元恋人でもあったシーラ・Eは、プリンスさんが生前、すでに自宅のミュージアム化を考えていたと『エンターテイメント・トゥナイト』に明かしていた。シーラは「ペイズリーをプリンスが望んでいたかたちにしてくれることを願っているわ。彼はミュージアムにすることに取り掛かっていたの」「彼はツアーからの記念品などの品々を集めて始めていたところだったの。私のドラムとか彼のバイクとかね」と語った。

シーらはまた、「彼のアワードとかが飾られている廊下があるの。本人はそういうことにこだわらなかったんだけど、ファンは見たがるだろうと分かっていたから飾っていたのよ」「その廊下は彼の写真が並んでいて、みんなが目にしたことのあるものもあれば、そうでないものもあるわ」「彼が手を伸ばした姿の壁画があって、その手の片方はプリンスが影響を受けた人たちでもう一方は私たちみたいに一緒にプレーした人になっているの。すごく美しいのよ」と説明していた。

