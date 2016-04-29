急死した米人気歌手プリンスさん(C)BANG Media International

57歳という若さで死去した歌手のプリンスさんは、死の半年前にエイズが発症していると知らされていたようだ。90年代にHIVに感染していたというが、宗教上の理由から治療を受けることを拒否し、昨年ついにエイズが発症していたとみられている。

エホバの証人の信者だったプリンスさんの友人たちは、ナショナル・インクワイアラー誌に「プリンスさんは調子を崩していました。医師たちは、血球数が異常に低く、体温が平温の37度よりも危険なほどに下がっていると伝えていたみたいです。彼は完全に鉄欠乏症で、とても弱っていて、たびたび方向感覚を失っていました。たまに何か食べましたが、食べても全てをもどしてしまっていました」と語っている。

そんな体調が思わしくない中でもプリンスさんは周囲に「神が僕を治癒することができ、そうしてくださる」と話していたという。医師からエイズの事実を知らされた際、その宗教の信者たちはプリンスさんが薬物治療を受けるのを勧めなかったのだという。

ある関係者は「プリンスさんは永遠の命を持っていると彼らから言われていましたし、信仰によって治ると信じていました」「ですが、症状がまた戻ってきて、治療を施すにはもう遅い段階でした。夏を過ぎた頃までの命と言われていましたが、彼の免疫システムはとても弱っていました」と様子を説明する。

プリンスさんはエイズからくる痛みと臀部の問題のために、オピオイド系の鎮痛剤を取っていたといわれている。また、死の6日前にアトランタ公演を終えプライベートジェットで自宅へと帰る途中、鎮痛剤のパーコセットを過剰摂取し、アヘン剤を解毒する「セーブショット」を投与されていた。

友人たちによると、プリンスさんは自身の死を察しており、葬儀のことも計画し始めていたともいわれている。先週検死が行われ、死の原因となる外傷や暴力を振るわれた跡はみられなかったことが確認されている。

