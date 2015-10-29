スカパー！では今年７月にＪリーグのアドバイザーに就任した堀江貴文氏をゲストに迎え、Ｊリーグの未来について語り合う『Jリーグラボ #33』を11月7日(土)に放送する。

同番組は日本サッカーの水準向上を目的に、チームの戦術論や選手の技術論など、さまざまな角度からＪリーグの試合を分析し、時にはレフェリングにも言及する硬派なサッカー番組。MCはコンサドーレ札幌の運営会社である北海道フットボールクラブにて代表取締役を務め、公益社団法人日本プロサッカーリーグの理事でもある野々村芳和氏。今回のゲストである堀江氏は、実業家の視点からＪ リーグの市場価値を上げる方法について具体的な提言をしていく。

収録を終え、堀江氏は「僕が話すことはいつも大体同じなんですけど、東京に驚くべき専用スタジアムができてほしいんです。各地のスタジアムを訪れて感じたことですが、サッカー専用とそうじゃないものは迫力が全く違う。日本のスタジアムには『ワクワク・ドキドキ』が少ない。築地市場の跡地に 5万人くらい収容できる規模でショッピングモールやホテルを隣接させることが出来たら、それが理想形。ガンバ大阪の専用スタジアムが140億円だから建設費だけなら200億円くらいあれば可能」と実業家らしい具体的な提案を。そして「今のJリーグは村井チェアマンをはじめ『やる気』もあるし、いろいろな施策の成果が出始める段階まで来ています。Jリーグアドバイザーとしては成果が出てくれないと困るんですけどね」と、苦言を呈しながらJリーグの未来について話している。

『Jリーグラボ #33』はスカチャン０（CS800／プレミアムサービス 580）にて11月7日(土曜 23:00～)放送。