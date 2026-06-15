「対人恐怖症にもなってた?」岡村隆史も心配した福原愛の生活「外に出ることに恐怖がすごくありました」

「外に出ることに対しての恐怖があった」――。13日に放送されたカンテレのトークバラエティ番組『おかべろ』(毎週土曜14:28～ ※関西ローカル／フジテレビは15日26:55～)に、元卓球選手の福原愛氏がゲスト出演。約3年ぶりとなる日本の地上波出演で、この数年の生活や再婚について語った。

岡村隆史

番組冒頭、福原氏は「いろいろとお騒がせしてすみません」とあいさつ。「マネージャーさんから今日のこの収録ですべてが決まると言われているので」と打ち明けると、MCの岡村隆史から「ほんなら俺らのプレッシャーやんか」とツッコまれ、笑いを誘った。

昨年、一般男性と再婚し、今年は出産も経験した福原氏。岡村から「3年間大変やったんちゃう?」と聞かれると、「すごく濃い毎日でした」と告白する。

また、「引っ越したタイミングだったんですけど、まだ家具も入ってなくて、エアコンも付いてなかったので」と明かし、「ベランダで太陽の光とともに暖を取っている時期もありました」と回想。寒い時期には、日差しが入る場所に移動しながら暖を取っていたそうだ。

さらに、「外に出ることに対しての恐怖というのがすごくありました」と吐露。「当時からずっとお世話になっているメイクさんが“こんなんじゃダメだよ”って、本当半分無理やり連れ出してくれました」と支えられたことを明かした。

食事については、「ネットスーパーで注文していました」と説明。「ご飯を作るのがストレス発散だった」と話しつつ、「冷蔵庫がまだ来てなかったので、Amazonで頼んだら牛乳1本も入らないくらい小さくて(笑)」と笑いながら、当時の生活を振り返る。

岡村から「対人恐怖症というか、そういうのにもなってた?」と聞かれると、「結構しんどくて」と率直な心境も告白した。

そんな時期を支えてくれたのが、昨年再婚した夫だった。福原氏は「元々学生の頃からの知り合い」と説明し、「その時はいろいろ相談には乗ってくれました」と回顧。再婚の決め手は「話をちゃんと聞いてくれる」と語り、「何でも言えるし、言っても怒られない。そこはすごくありがたいなと思っています」と笑顔を見せた。

また、毎朝ネットニュースを見るのが習慣だったという福原氏。「自分のことがちょいちょい上がってくるじゃないですか」と苦笑しつつ、夫から「削除した方がいいよ」と勧められ、アプリごと削除したという。