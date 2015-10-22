BSスカパー！では、テレビ史上初となる「おっぱい」に特化した画期的なバラエティ番組『おっぱいボヨヨ～ン!!』を10月23日に放送する。

テレビ局の自主規制により、もはや地上波ではまったくと言ってよいほど見られることが無くなった「おっぱい」。この番組はそういった状況を憂慮し立ち上がった、まさに「おっぱい」による「おっぱい」のための「おっぱい」バラエティー。

出演者はオリエンタルラジオ・藤森慎吾、品川庄司・庄司智春、シソンヌ・長谷川忍、イジリー岡田、そしてお手伝い役のグラビアアイドル・星乃まおり。番組では「おっぱいサイキック～おっぱいを見せたくなる催眠術をものにしたい～」「おっぱいガールを探せ！」などのおっぱい満載の企画で、おっぱいをこれでもかとフィーチャーし、その真髄に迫っていく。

藤森は「この番組ではたくさんのおっぱいが出てくるので、"おっぱい麻痺"してきましたね。普通のおっぱいじゃ満足できなくなっちゃうかも(笑)」とコメント。妻帯者である庄司は「今回のおっぱいロケは妻には報告しません。今後もこの番組が続いたら出演させて下さい。スタッフがいてカメラがあるので、いやらしいおっぱいを見ることが合法ですからね。ここじゃないとはしゃげませんから、今後も長いお付き合いをお願いいたします」と、すっかり番組が気に入った様子だ。

そしてイジリー岡田は「長い間おっぱいが出る番組から遠ざかっていたので、自分に免疫が 無くなっていることに気づきましたが、収録時間が6時間すぎたあたりから吹っ切れました。いろんなカップを渡り歩いてきましたが、理想のオッパイはBカップですね。安心感があります」と貫禄のコメントと共に、おっぱいにエールを贈った。『おっぱいボヨヨ～ン!!』はBSスカパー！にて10月23日(金曜 24:00～)放送。