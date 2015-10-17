BSスカパー！の連続ドラマ『恋の時価総額』の収録取材会が15日、都内スタジオで行われ、キャストの田中圭、木南晴夏、中村静香、波岡一喜が出席した。

23日に放送スタートする本作は、ホイチョイ・プロダクションズ製作総指揮のシチュエーション・ラブコメディ。アラサー男女4人の恋模様と株や経済情報が絡み、とんでもない事件が巻き起こる――というストーリーで、ドラマは毎週金曜21時から放送する(第1話は無料放送)。

"巨乳"好きのテレビプロデューサーを演じる田中は、「風変りなキャラクターが多い。僕の役は共通点どころか、一緒に仕事をしたくないような人」と役どころを紹介しながら、「全員が片想いの中で展開するコメディ。一方通行の恋模様にも変化が出てきて、最終回が楽しみ」とアピール。本作はテンポの速い"ドタバタ劇"ということもあり、「色んな作品をやってきたけど、こんなに台本を手放せないドラマは初めて。しんどいけど楽しみながらやってます」と充実した表情を見せた。

また、デイトレーダー役の波岡が、「株への興味が湧いてきた。僕たちの中でも、『株をやろうか?』という話が出ている」と話すと、田中も、「撮影が終わったら、記念にみんなでスカパー！の株を買おう」とノリノリ。一方、玉の輿を狙うタレントの卵を演じた中村は、「男性をお金としてしか見ていない。男性を株に例えたりすると、男性と株は似ているなと思う」と役を通した気づきがあった様子。この日は、約2年ぶりだというショートボブ姿も披露し、「お風呂上りのドライヤーが楽になった。でも、誰からも反応がなくて寂しい……」と苦笑いで明かしていた。