Twitterでの発言や、「徹子の部屋」での自由な言動などで注目を一身に集めているタレント、ローラの初めてとなるCDの内容が発表された。「Memories」というタイトルのこの楽曲は、7月14日に公開される『劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ「キュレムVS聖剣士 ケルディオ」』の主題歌にも決定している。

ポケモンの主題歌に決定したとの報を受けたローラは「ポケモンは小さい頃から大好きだったし、いつもゲームしてたし、ピカチュウも大好きで、主題歌歌うって聞いた時はすごくうれしかった! 本当にハッピーハッピー! みんなで一緒にいっぱい(歌を)聴いてね。映画も見に来てね!」と喜びにあふれるコメントを寄せた。

また、ローラが本作で声優に初挑戦することも明らかとなった。主人公サトシたち一行が旅の途中で出会う天真らんまんで明るく元気な「マリン」という女の子を演じるという。「本番の日までに喉がカラカラにならないように、今日からハチミツいっぱい食べる!」とやる気いっぱいだ。

『劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ「キュレムVS聖剣士 ケルディオ」「メロエッタのキラキラリサイタル」』は7月14日より全国公開。

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