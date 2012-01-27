1月21日、22日に「次世代ワールドホビーフェア'12 Winter」の東京大会が千葉市・幕張メッセにて行われた。毎年夏と冬に東京を中心とした全国各地で行われている次世代ワールドホビーフェアは、今回で35回目。1月29日にはナゴヤドームで名古屋大会、2月5日には福岡Yahoo!JAPANドームで福岡大会が開催される。

開催時間は9時～16時、入場は無料。今回の東京大会では1日目に42,555人、2日目に52,141人を動員しており、開催側は4大会合計で20万人を動員目標としている。本記事では東京大会の会場から、注目のキッズ向けホビーを中心に紹介していきたい。

ポケモンブース

今夏公開のポケモン映画についても情報が解禁された。『劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ キュレムVS聖剣士』は7月14日公開予定

プラモデル / ロボット玩具 / RCカー

今回目立ったのはレベルファイブ関連の出展。『ダンボール戦機』『機動戦士ガンダムAGE』『イナズマイレブン』のそれぞれがマルチメディア展開をしていることもあり、あちらのブースではゲーム、こちらのブースではカード、と会場のあちこちでレベルファイブのコンテンツを目にすることになった。とくにプラモデルでは『ダンボール戦機』と『機動戦士ガンダムAGE』の2強状態のため、おたがいのライバルがレベルファイブ、という状況だ。

アニメ、プラモデル、ゲームと多彩な展開が行われているレベルファイブの「ダンボール戦機」。ジャンルに応じて複数のブースで展開されており、盛況ぶりが目立った アニメ『ダンボール戦機W』の主人公のひとり、山野バンが操る「020 LBXエルシオン」(2月18日発売予定･1,050円) 頭･腕･胴体･足をセットし、ワンタッチで組み立てられる「LBX バトルカスタム カスタムケースセット」(3月下旬発売予定･2,940円)。他キャラのパーツとも組み換え可能

映画化で新たなファンを開拓した『トランスフォーマー』の新シリーズがCGアニメとなって日本上陸。『トランスフォーマープライム』として4月放送開始予定 ジュニアスポーツシューズ「瞬足」のブースに出展されていたRCカー「瞬足バギー ターボ Vol.2」(3月発売予定･3,654円)

「瞬足バギー」の実演コーナーではアクロバティックな走りが披露されていた。家庭でもバケツなどを使って手軽に爽快な走りが楽しめる。(実演コーナーの動画は下記)

テレビゲーム / 携帯ゲーム / アーケードゲーム など

会場では子供たちが3DSやPSPを持参しているケースがよく見られたが、携帯型ゲーム機の新作出展が必ずしも目玉ではなく、定番のカードゲームやアーケードゲームの列も根強い人気を見せていたのも印象的。激戦が続くキッズ向けホビー市場の動向を今後も注視していきたいところだ。

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