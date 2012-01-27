1月21日、22日に「次世代ワールドホビーフェア'12 Winter」の東京大会が千葉市・幕張メッセにて行われた。毎年夏と冬に東京を中心とした全国各地で行われている次世代ワールドホビーフェアは、今回で35回目。1月29日にはナゴヤドームで名古屋大会、2月5日には福岡Yahoo!JAPANドームで福岡大会が開催される。
開催時間は9時～16時、入場は無料。今回の東京大会では1日目に42,555人、2日目に52,141人を動員しており、開催側は4大会合計で20万人を動員目標としている。本記事では東京大会の会場から、注目のキッズ向けホビーを中心に紹介していきたい。
ポケモンブース
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ポケモンブースで大々的に出展されていた『ポケモン＋ノブナガの野望』(DS･3月17日発売予定･5,800円)。ポケモンと歴史シミュレーションの意外なコラボに要注目
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ボールを投げるアクションに反応してポケモンを捕まえるゲームが楽しめるタカラトミーの「ハイパーボールBW」(2月4日発売予定・3,675円)
プラモデル / ロボット玩具 / RCカー
今回目立ったのはレベルファイブ関連の出展。『ダンボール戦機』『機動戦士ガンダムAGE』『イナズマイレブン』のそれぞれがマルチメディア展開をしていることもあり、あちらのブースではゲーム、こちらのブースではカード、と会場のあちこちでレベルファイブのコンテンツを目にすることになった。とくにプラモデルでは『ダンボール戦機』と『機動戦士ガンダムAGE』の2強状態のため、おたがいのライバルがレベルファイブ、という状況だ。
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アニメ、プラモデル、ゲームと多彩な展開が行われているレベルファイブの「ダンボール戦機」。ジャンルに応じて複数のブースで展開されており、盛況ぶりが目立った
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アニメ『ダンボール戦機W』の主人公のひとり、山野バンが操る「020 LBXエルシオン」(2月18日発売予定･1,050円)
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頭･腕･胴体･足をセットし、ワンタッチで組み立てられる「LBX バトルカスタム カスタムケースセット」(3月下旬発売予定･2,940円)。他キャラのパーツとも組み換え可能
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持ち込んだプラモデルに、専門のスタッフがアドバイスしてくれるコーナーも。出来に応じてレベルを認定。プラモデル慣れしていない子供たちには嬉しいサポート
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放送中の『機動戦士ガンダムAGE』から、早くも第二世代のパワーアップ機体がラインナップ。バンダイの「HG ガンダムAGE-2 ダブルバレット」(3月発売予定･1,575円)
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RPGゲームとして開発が進められている『機動戦士ガンダムAGE』(PSP･2012年夏発売予定･価格未定)も出展。一部の戦闘シーンが試遊できるようになっていた
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映画化で新たなファンを開拓した『トランスフォーマー』の新シリーズがCGアニメとなって日本上陸。『トランスフォーマープライム』として4月放送開始予定
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ジュニアスポーツシューズ「瞬足」のブースに出展されていたRCカー「瞬足バギー ターボ Vol.2」(3月発売予定･3,654円)
「瞬足バギー」の実演コーナーではアクロバティックな走りが披露されていた。家庭でもバケツなどを使って手軽に爽快な走りが楽しめる。(実演コーナーの動画は下記)
テレビゲーム / 携帯ゲーム / アーケードゲーム など
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KONAMIはアーケードゲーム『オレカバトル』(3月中旬稼働予定)の先行体験コーナーを設置。自分だけの名前がついたモンスターカードを集めて楽しめる
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任天堂ブースでは昨年末に発売された3DSの人気ゲームを引き続きプッシュ。『マリオカート7』の大会などが行われ、盛り上がるステージとなった
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スーパー戦隊と仮面ライダーの両シリーズの新製品を多数揃えたバンダイ。アーケードゲーム『ダイスオーDX』は、映画で人気が再燃する宇宙刑事ギャバンと戦える限定仕様
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「爆」「闇」「斬」といった漢字の形からキャラクターに変形するバンダイの「超変換大戦もじバケるG」(2月6日発売予定･158円)。リニューアルしてカードで対戦可能に
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日本に加えて世界各国で人気のアクションカードゲーム「爆丸」。マンガ『爆TECH!爆丸』のアニメ化も決まり、セガトイズの体験コーナーも盛り上がりを見せていた
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タカラトミーアーツの「バーチャルマスターズリアル」(7月発売予定・6,279円)。リアルな手応えが再現され、ARカメラを使って実在の景色を取り込んで遊ぶことも
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女の子向けのガールズアーケードも人気。こちらはタカラトミーが手がけるアーケードゲーム『プリティーリズム・オーロラドリーム』。スケートとダンスで楽しむリズムゲーム
会場では子供たちが3DSやPSPを持参しているケースがよく見られたが、携帯型ゲーム機の新作出展が必ずしも目玉ではなく、定番のカードゲームやアーケードゲームの列も根強い人気を見せていたのも印象的。激戦が続くキッズ向けホビー市場の動向を今後も注視していきたいところだ。
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