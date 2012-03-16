7月14日に公開される『劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ 「キュレムVS(たい)聖剣士 ケルディオ」「メロエッタのキラキラリサイタル」』 。4月14日発売の特別前売り券を買うと幻のポケモン「ケルディオ」がもらえる引換券が付いてくることが明らかとなった。

ケルディオは育てると「ハイドロポンプ」などの強力なわざを覚え、わざのPPの最大値が最大まで上がる「ポイントマックス」をもちものとしている。対象ソフトは『ポケットモンスターブラック・ホワイト』『ポケットモンスターブラック2・ホワイト2』の2タイトル。

右がケルディオ

幻のポケモン『ケルディオ』引換券付き特別前売券 概要

■券種/価格

一般券:1,300円(高校生以上)

ジュニア券:800円(～中学生)

親子ペア券:2,000円(劇場窓口でのみ販売)

※対象年齢は、劇場によって異なります

■販売期間 2012年4月14日(土)～7月13日(金)

■販売場所 セブン-イレブン、イトーヨーカドー、イオン、イオンスーパーセンター、トイザらス、 アピタ、ピアゴ、アル・プラザ、平和堂、ダイエー、フジ、ポケモンセンター、ポケモン映画上映館

■引換期間 2012年6月23日(土)～8月31日(金)

■引換会場 イトーヨーカドー、イオン、イオンスーパーセンター、トイザらス、アピタ、ピアゴ、 アル・プラザ、平和堂、ダイエー、フジ、ポケモンセンター、一部映画館 ※一部店舗を除く

「ケルディオ」は原則として前売り券を購入した店舗での引換えとなり、セブン-イレブン、また一部を除く劇場では対応していないため注意が必要。セブン-イレブン、TOHOシネマズで前売券を購入した場合は、「映画鑑賞券」と「引換券」とに分かれて、1枚ずつ発券される。

全国の引換会場にて、引換券1枚につき、「ケルディオ」1匹がプレゼントされ、引換券を複数持っている場合は枚数分のケルディオを受け取ることができる。

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