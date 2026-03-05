1,000円前後でお酒1杯＋つまみを楽しむ「1000円くらいで1杯飲んで帰りたい」シリーズ。今回はドトールです。ドトール……? コーヒーショップのイメージしかないと思いますが、実は限られた店舗で実施している「ほろ酔いセット」がかなり豪華です。しかも6時30分～21時30分まで実施しており、好きなタイミングで楽しめます。

北千住駅構内のドトールで6時30分～ちょい飲みが可能

"飲める"ドトールは店舗が限られており、全国で数店舗実施しているようですが、筆者は「ドトールコーヒーショップ エキア北千住店」を訪れました。東武スカイツリーラインの改札内なので入場料160円がかかることは要注意です。

ドトールコーヒーショップ エキア北千住店

ホームページなどでも実施店舗は公開されておらず、店頭に「ほろ酔いセット」のタペストリーがあるかどうかで判断するしかなさそうです。このタペストリーがあれば、営業時間内いつでも注文ができるようで、エキア北千住店なら6時30分～21時30分にちょい飲みが可能。

筆者は以前夜勤の仕事をしていたことがありますが、そういった昼夜逆転の生活の場合、仕事終わりにちょい呑みできるお店はほぼなく残念に思っていました。いま夜勤の方がいればぜひおすすめしたいです。

ちょっとハードルが高かったのは、レジでの注文時。10時頃来店したためか、レジ周辺にはほろ酔いセットのメニューは置かれておらず、店員さんに「ほろ酔いセットは注文できますか?」と聞いたところ、「もちろんです!」と奥からメニュー表を出してきてくれました。筆者が気が弱くて聞けない人間だったら、ちょい吞みしに行ったはずがコーヒーを飲んで終わるところでした。

聞かないとメニューが出てこないのは要注意

「ほろ酔いセット」は生ビール・ハイボール・グラスワインのうち好きな2種類＋6種類の中から好きなおつまみ(ソーセージ＆あつあつカマンベールセット/ソーセージセット/唐揚げセット/あつあつカマンベールセット/ハム・ボローニャソーセージ・チーズ盛り合わせセット/枝豆セット)を選ぶことができます。おつまみの種類によって価格が少し変わります。

1人用テーブル多めなので安心

座席は駅構内のドトールだけあって、1人用のテーブル席もあるので気兼ねなくくつろげます。

1人用のテーブル席が多い

窓に面したカウンター席もあります。座席によってはコンセント付きもありました。

カウンター席なら窓の外が見れる

さらに、花粉症の方でなければテラス席もおすすめ! あまり人がいないので心置きなく開放感たっぷりです。

店内より広いかもしれないテラス席

北千住駅周辺を眺めながら一杯飲むのも良いですよね。特に朝なら「みんな出勤しているのに私はお酒を楽しんでいる……」という背徳感or優越感もつまみになります。

北千住駅周辺を眺めながら一杯

コーヒーショップのお酒と侮るなかれ!

レジで注文後はまずお酒2杯(1杯はあとから出してもらうことも可能)をトレイに乗せて受け取ります。

おつまみは時間がかかるので後ほど

ビールは泡がきめ細かく、アサヒスーパードライの品質は居酒屋レベルで驚きました。

アサヒスーパードライ

ハイボールはこの日は「トリスハイボール」でした(通常はハイボールブラックニッカのようですが、入荷状況により変わるようです)。

トリスハイボール

駅ナカとは思えない豪華なちょい飲みセット

数分でおつまみも揃いました!

「ハム・ボローニャソーセージ・チーズ盛り合わせセット」を注文したのですが、ハム系3種にチーズと意外に豪華です。

異なるハム系3種は嬉しい

お箸袋が桜の柄なのが少しテンションがあがりますね◎

気遣いが嬉しい桜模様のお箸袋

生ハムはちゃんと嚙み応えがあるしっかりとした味わいで、ビールにもハイボールにも合います。最初はお酒2杯に対して少ないかな? と思ったのですが、3種が2枚ずつあるので、ちょっとずつ食べやすくお酒も進む塩味で意外と持つ!

想像以上にクオリティの高いハムでした

チーズも、パンに乗せるのと兼用かと思いきやそんなことはなく、ちゃんとお酒に合うチーズを選んでくれていると感じました。

お会計は1,070円でした。お酒2杯＋おつまみも意外と満足できる量。しかも駅ナカでこれはアツい! もしお酒が2杯あるのにおつまみの量が足りないと感じたら、「ミラノサンド」や「チーズトースト」を追加注文してもよさそうです◎