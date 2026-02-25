1,000円前後でお酒1杯＋つまみを楽しむ「1000円くらいで1杯飲んで帰りたい」シリーズ。今回はバーミヤンです。ファミレス感覚で本格的な中華料理が楽しめるバーミヤンですが、実は"ちょい飲み大歓迎"なメニューがあります。さらにレアなあのメニューも……今日は本格中華で1人飲みをしましょう!

バーミヤンでちょい飲みに挑戦

大勢でわいわい! のイメージの中華を1人でも楽しめる◎

本日はバーミヤンに来ました。中華料理はあの回転する丸いテーブルのイメージも強いですし、「大人数でわいわい楽しむもの」というイメージがありますよね。1人では入りづらい? でもバーミヤンならファミレス感覚で中華料理を1人でも楽しむことができます。座席も1～2人用があって気軽!

おひとり様でも気兼ねなく使えるテーブルがあってありがたい

1人でも十分に食べきれる小皿のメニューが多いのもバーミヤンの魅力です。お酒の種類も豊富で紹興酒まであるので、本格的な中華料理を存分に味わうことも可能なのですが……。

注目すべきはこちら。「晩酌セット」と題した、税込550円で生ビール＋焼餃子3個のセット、ハイボール＋からあげ3個のセットがありました。バーミヤンでは生ビールは549円で販売していますから、＋1円で焼餃子が付いてくることになります。ちなみにハイボールは329円で販売しており、からあげと焼餃子の価格差はそこまで大きくないことから、生ビールのセットの方がお得なのでは? と思っています。

生ビール単品に1円足すだけで焼餃子がついてくる

さらに、「北京ダック」があるんですね……知りませんでした。なかなか町中華などではお目にかかれないメニューですし、高級店でしか食べられないイメージですが、バーミヤンで500円ちょいで食べることができるとは。

北京ダックまである

焼餃子はあえて皮を破り食べる"河合式"で

注文した商品が届きました。「晩酌セット」550円＋「北京ダック」549円＝1,099円でこのボリューム!

まずは「晩酌セット」。1杯だけ飲みたい＆0次会でお腹をいっぱいにしたくない場合はこれでも十分かもしれません。これでも550円とは。

焼餃子を早速食べよう……と思ったら「餃子のたれ」があるんですね。チェーン店のこういった専用たれ系はこれをつけるのが一番おいしいと知っているのでおとなしく従います。

バーミヤンの餃子のたれ

さて、先日テレビでタレントの河合郁人さんが、「バーミヤンの餃子は皮をやぶって中までたれを入れて食べるのが美味しい」と言っていたのでマネしてみたいと思います。

あえて皮をやぶる

たしかに、バーミヤンの焼餃子は肉汁じゅわっと系ではく、皮カリカリ＆中も味が濃すぎないさっぱりとした味わいなので、皮をやぶらずにたれをつけてもお酒と一緒に楽しむには少し物足りない感じがありました。河合さん式で中までしっかりと甘みと酸味の味わいをひたした方がお酒には合う! 納得です。

皮の中までしっかりとたれをひたひたにする

ザーサイはかなりツウな味わいで、苦味もしっかり。本格的な味でした!(好き嫌いは分かれそう)

本場の味は食べたことがないけど多分本場の味

本場ではないが、逆に「こっちのほうがいい」北京ダック

続いては「北京ダック」です。カオヤーピンはせいろで蒸された状態で提供され、かなり豪華。

気になったのは……あれ、北京ダックってパリパリに焼いた皮だけじゃなかったでしたっけ? しっかり「身」もついています。

身もついているダック

カオヤーピンに甜麺醤、ねぎとキュウリとお肉をのせ、巻いて食べます。

もっちもちのカオヤーピンにシャキシャキの野菜たち、そして肉の食べ応えが最高! そして気づきました。皮だけよりも身もついているほうが満足感は高い。なぜかここだけ本場に忠実はでないものの、「おかずとしてはこのほうがいいじゃん!」とバーミヤンアレンジに拍手喝采です。

身もついていることで食べ応えがアップ

お会計は卓でできるのでスムーズ

「晩酌セット」がバグった価格なのでお会計は1,099円……いいんでしょうか。

レジに行こうとすると、お会計はキャッシュレスなら卓上のタブレットで完結できるんですね。すかいらーく系列の一部店舗で導入しているようです。すかいらーくアプリでの支払いか、コード決済であれば可能です。

キャッシュレスなら席で会計が可能

卓上で支払いが完了すればそのまま退店してOK。店員さんが忙しい時でも好きなタイミングで待たずにお会計が完了するのはありがたいです。

お会計が終わってからゆっくり身支度して出れるのも良い

味は本格的な中華でありながら、気軽にお得に楽しめるだけでなく、1人でもスムーズに気兼ねなくちょい呑みができるバーミヤン。1人中華呑みにハマりそうです!