1,000円前後でお酒1杯＋つまみを楽しむ「1000円くらいで1杯飲んで帰りたい」シリーズ。今回はガストです。ファミリーや学生が多く、あまりちょい飲みをするイメージはないと思いますが、実はちょっとだけ飲みたい日に優しいメニューも豊富です。さらにファミレスならではのメリットも。

ガストでちょい飲みしてきました

「小さなおかず」がちょい飲みにぴったり

ガストにやってきました。ファミリー層や学生さん達の中でのちょい飲みはハードルが高いのでは……なんて思っていましたが、適度に囲われた2名用のボックス席に案内され、ホッとしました。個室とまでは行きませんが、そこまで周囲の目が気にならないレベルの席です。

適度に囲われた席がありがたい

メニューを開くと、1ページ目からいきなり「小さなおかず」のコーナーが。少量ずつおつまみにもなる商品がたくさんあり、200～400円台が中心です。メインメニューどーん! ではなく好きなものを複数頼めるのは嬉しいしお酒と一緒に楽しみやすいですね。

からあげは1個175円から注文可能! 大皿にたっぷり盛られたのは1人だと「そんなにいらない……」となりますが、1個からでも頼めるのは心躍ります。しかも「甘とろダレ」「ハニーマスタード」などのフレーバーも食欲をそそります。

から揚げも1個から注文できる

周囲のテーブルをそっと見まわしてみると、大人も学生さんも大半の人が注文していたのが「ポテトフライ」。ちょい盛りサイズもありましたので頼んでみましょう。

人気メニューのポテトフライ

＋20～90円でディップを追加することもできるようです。

ポテトフライに追加できるディップも種類が豊富

ポテトフライを注文したので、お酒はレモンサワーにしましょう。レモンサワーには通常のものと、「甘くない」ものがありました。しかも価格は219円! ウーロンハイも219円でした。

レモンサワーとウーロンハイは219円

レモンサワーは＋100円で「濃いめ」が選べるようです。ポテトフライのディップやレモンサワーの「甘くない」といい、細やかに好みに応えようとするのはすごい。決して「ファミレスだから」と妥協しない姿勢を垣間見ました。

最後に注文したのは「しらすとねぎの出汁醤油(ハーフ)」。ごはんどきの場合、おつまみ系ではお腹が満たされない時もありますから、「小さなおかず」メニューに記載のあったハーフサイズのパスタを選んでみました。しらすとねぎ以外には「こく旨ミートソース」もありましたよ。

注文を終えると、セルフサービスのお水と「本日の日替わりスープ」を取ってきましょう。お酒と一緒にお水も同量飲むこと、そして食事前には温かいスープで胃を温めておくことが大切です。楽しく長くお酒を飲むことができますからね。それにしてもスープ無料のガスト、ありがたいです。

この日は洋風トマトスープでした

ちなみに、本当に「ちょい」な飲みをしたい場合、「若鶏のから揚げ(5個)＆ハイボール」セット、「ちょい盛りポテト＆生ビール(ジョッキ)セット」もありました。どちらも700円ほどとお手軽かつ本当に1杯だけ飲んでから帰宅したい時にぴったり。0次会なんかにもよさそうですね。

ポテトはシンプルだけど「こういうのが」いい

注文後、レモンサワーは人の店員さんが運んできてくれましたが、他のメニューはねこが運んできました!

音楽とともに近づいてくるねこ

今となっては飲食店でよく見るねこですが、何度見ても面白いなぁとニヤニヤしつつ癒されてしまうのはなぜでしょうか。やはりただの運搬ロボットとしてではなく、そこに「ねこの顔」をつけたことが大きな要因な気がします。……とか考えている間に早くとりましょう。

お会計レシートも一緒に持って来ているので忘れずにとる

注文した商品が揃いました!

まずはポテトフライとレモンサワーを楽しみましょう。

まずこの組み合わせから

ポテトフライはこれといった特徴のない、おそらくスーパーの冷凍食品売り場でも売っていそうなシンプルなポテトです。でもきちんと厨房でカリカリに揚げられていて、「結局こういうのが一番おいしいんだよな」としみじみしてしまいます。ファミレスに求めるのはこういうこと。特徴がないのにみんなが頼む理由もわかります。

そのままだと塩分控えめの仕上がりなので、お酒に合わせるなら卓上の塩を振っても良いかもしれません。

食べ終えるまでカリカリだったのが良いですね。厨房のフライヤーの性能の高さを垣間見ました。もちろんレモンサワーにも合います。

食べ終えるまでカリカリ

219円という安さのレモンサワーですが、ちゃんと美味しいです。果実？のようなつぶつぶが入っていたのも飲みごたえがありました。

つぶつぶ果実感があって美味しいレモンサワー

ごはん? かと見せかけてパスタがつまみです

続いては「しらすとねぎの出汁醤油(ハーフ)」を頂きます。ファミレスにごはん食べに来たの? と思われるかもしれませんが、これもれっきとしたおつまみです。

おつまみ? のパスタ

しっかりお腹を満たすという目的で注文したパスタですが、特にこの「しらすとねぎの出汁醤油」は適度な塩味と濃厚なバター感がお酒にも合うのです。通常サイズでも良いですが、お酒と合わせるならハーフサイズがちょうど良い。

生パスタなので独特のもちもち感がある

しらすとねぎ入りなのもレモンサワーとの相性が想像以上に良いんですよ。そして適度にお腹も満たされます。お昼時や夕飯時などで、「ちょい飲みしたいけれど、お腹もそれなりに空いているんだよなぁ」なんて時はそのどちらも叶えてくれるファミレスが良いとこどりで最高です。

お会計は1,009円! お酒だけは人の店員さんが運んでくれますが、注文はタッチパネル、配膳はねこロボット、お会計はセルフレジ、座席は適度に囲われている……とひとり飲みも気兼ねなくできるところもポイントが高い。本当に疲れた日のちょい飲みはガストが最強ではないでしょうか。