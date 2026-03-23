1,000円前後でお酒1杯＋つまみを楽しむ「1000円くらいで1杯飲んで帰りたい」シリーズ。今回はモスバーガーです。モスバーガーといえば、新鮮な野菜をたっぷり使ったハンバーガーが美味しいお店。モーニングやお昼ごはんにピッタリなチェーン店です。しかし一部店舗でビールの提供をしていることをご存知でしょうか? つまり、モスでビールとモスチキンでちょい飲みができる!? 早速対象店舗を訪れてみました。

ちょい飲みにはハードルが高い? フードコート内にも

こちらの連載でさまざまなチェーン店を訪れている筆者ですが、「そういえばモスバーガーでちょい呑みができたら最高なんだけど、お酒提供はしていないのかな?」と思って調べてみたところ、一部店舗ではビールを提供していることがわかりました。セットにプラス160円でビールにすることもできるようですね。

そこで今回は対象店舗のひとつである、「モスバーガーアトレ品川店」(東京都港区)にやってきました。アトレ内のフードコート内です。

モスバーガーアトレ品川店

メニュー表には、通常のソフトドリンク以外ではノンアルコールの「ぶどうとりんごのスパークリングサングリア」のみが記載されていました。

メニュー一覧にビールは記載されておらず

しかしレジで「キリン一番搾り」のPOPを発見(店舗によって銘柄は違うようです)。ホームページによると販売時間は10:30～だったので、販売している間だけレジにPOPを掲示するようにしているのかもしれません。

レジ前にはPOPでビールが販売されていることが掲示されていた

フードコートなので注文後、席を探します。このような大きなテーブル席的なものもあったのですが、平日の昼とあって昼食をとっている人が大半。ちょい飲みには落ち着かないなと思い少しうろうろしていると……

フードコートなのでテーブル席もありました

このようなスタンディング席がありました!

スタンディング席

フードコート内にはほかにお酒を提供する飲食店もあるため、飲んでいても目立ちません。

ありがたい誤算「缶ビールじゃなかった」

注文した商品ができあがりました。フードコートなので呼び出しベルで呼ばれます。ビールとモスチキンを注文したのですが……あれ? ビールが缶での提供ではない!?

モスチキンとビール

プラカップではありますが、缶ではなくちゃんとサーバーから注いだもののようです。店舗によって銘柄や提供方法が異なるのかもしれません。缶よりカップに注がれた生ビールの方がうれしいのでラッキーでした。

キリン一番搾り

泡もきめ細かく、お店でしか味わえないやつ!

泡がきめ細かくておいしい

モスチキンはガリガリッとよく揚がっている食感と、絶妙な味付けが予想通りビールに合う! 食べ終える最後までべちゃべちゃにならずガリガリのままなのが好きなところです。

モスチキン

美味しい生ビールとモスチキン、最高の組み合わせです。ホームページの店舗検索で「アルコール提供」で絞り込むと、現時点では15県44店舗のみでの提供でした。全店舗で注文できたら良いな～。

お会計は970円でした。アルコール提供の店舗近くを訪れた際にはまた楽しみたいと思います!