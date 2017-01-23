「民泊」の最新情報・話題まとめ
2019年01月23日(水)
民泊運営に関する意識調査 - インバウンド向けに多言語化が収益の鍵
マーケティング 01/23 07:45
2018年09月21日(金)
楽天子会社とALSOK、民泊事業で業務提携
企業動向 09/21 15:53
2018年06月14日(木)
民泊新法施行直前にAirbnbが日本企業とのパートナーシップを発表
モバイル 06/14 19:13
2018年06月13日(水)
民泊運営の課題はご近所トラブルや鍵の受け渡し - 楽天が調査
マーケティング 06/13 15:15
2018年05月21日(月)
ファミマ×Airbnbが業務提携 - 店舗で鍵の受け渡しなど
企業動向 05/21 18:50
2018年04月19日(木)
セブン-イレブン、都内店舗に合法的な民泊チェックイン機を設置
マーケティング 04/19 10:05
2017年04月07日(金)
GW中に国内宿泊旅行をする人の9割超が「民泊」を認知 - 利用したい人は?
投資 04/07 17:57
2017年03月02日(木)
民泊実態調査、3割が無許可で営業 - 厚労省
投資 03/02 18:53
2017年02月20日(月)
訪日観光客が2016年にSNSで最も多く投稿したスポットは?
投資 02/20 17:00
2017年01月25日(水)
台湾・香港からの訪日旅行客、95%超がリピーター
投資 01/25 07:00
2017年01月23日(月)
訪日外国人観光客の宿泊地、東京と大阪に集中 - ICT観光動態調査より
投資 01/23 18:37
民泊物件数、過去最高の4万件突破
投資 01/23 18:36
2016年12月20日(火)
訪日旅行の人気上昇エリア、2位に岡山市エリア - 1位は?
投資 12/20 17:57
2016年11月18日(金)
セコム、「民泊」パッケージを販売開始
投資 11/18 19:24
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