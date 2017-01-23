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「民泊」の最新情報・話題まとめ

一般の民家に宿泊すること。宿泊者が宿泊料を支払うサービスでの副業が近年盛り上がりを見せている。

2019年01月23日(水)

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民泊運営に関する意識調査 - インバウンド向けに多言語化が収益の鍵

マーケティング 01/23 07:45

2018年09月21日(金)

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楽天子会社とALSOK、民泊事業で業務提携

企業動向 09/21 15:53

2018年06月14日(木)

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民泊新法施行直前にAirbnbが日本企業とのパートナーシップを発表

モバイル 06/14 19:13

2018年06月13日(水)

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民泊運営の課題はご近所トラブルや鍵の受け渡し - 楽天が調査

マーケティング 06/13 15:15

2018年05月21日(月)

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ファミマ×Airbnbが業務提携 - 店舗で鍵の受け渡しなど

企業動向 05/21 18:50

2018年04月19日(木)

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セブン-イレブン、都内店舗に合法的な民泊チェックイン機を設置

マーケティング 04/19 10:05

2017年04月07日(金)

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GW中に国内宿泊旅行をする人の9割超が「民泊」を認知 - 利用したい人は?

投資 04/07 17:57

2017年03月02日(木)

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民泊実態調査、3割が無許可で営業 - 厚労省

投資 03/02 18:53

2017年02月20日(月)

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訪日観光客が2016年にSNSで最も多く投稿したスポットは?

投資 02/20 17:00

2017年01月25日(水)

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台湾・香港からの訪日旅行客、95%超がリピーター

投資 01/25 07:00

2017年01月23日(月)

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訪日外国人観光客の宿泊地、東京と大阪に集中 - ICT観光動態調査より

投資 01/23 18:37

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民泊物件数、過去最高の4万件突破

投資 01/23 18:36

2016年12月20日(火)

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訪日旅行の人気上昇エリア、2位に岡山市エリア - 1位は?

投資 12/20 17:57

2016年11月18日(金)

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セコム、「民泊」パッケージを販売開始

投資 11/18 19:24

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