インテージは10月20日、「食料品減税」に関する調査結果を発表した。調査は8月28日～9月1日、全国の15歳～79歳の男女3,052名を対象にインターネットで行われた。

食料品の消費税減税についての考え

食料品の消費税減税に関する評価について聞いたところ、「評価していない(評価していない+やや評価していない)」(34.7%)が、「評価している(評価している+やや評価している)」(31.3%)を上回る結果に。理由を聞くと、「2年の期限付き」(39.1%)であることや、「将来的に増税される心配」(38.2%)、「将来的に社会保障が削減される心配」(28.3%)など、減税施策の内容そのものというより、政府の経済施策全般や、それに伴う将来的な家計支出への不安を背景に評価しているよう。

また、「(食料品の)さらなる値上がりにより減税効果が感じられない」(37.0%)や「(メーカー・小売による)減税分の価格への上乗せで減税効果が感じられない」(26.8%)といった将来的な「値上がり」を不安視する声も多くみられ、生活者は目先の減税ムードに踊らされることなく、シビアに家計の未来を見据えている様子がうかがえた。

減税を見据えた買い物行動の変化

次に、来年4月から飲食料品に係る消費税が減税されることを見据え、「買い物行動にどのような変化がありそうか」と質問したところ、「減税でも買い方は変えない」(49.7%)が半数を占める結果に。これまでの8%から1%に減税されても、それを理由にお財布の紐を緩めることもなく、これまで通りのやりくりを続けるという堅実な意見が多い。また、買い物行動への影響を見ていくと、「減税直前は買い控える」(32.6%)や「減税後にまとめ買い」(25.8%)が上位に。

一方、「プチ贅沢をする」(22.2%)、「買い控えていたものを買う」(21.5%)、「(いつもより)品質の良いものを多く買う」(19.5%)といった項目も2割に上り、「特に変わらない」と回答した人が半数を占めながらも、一方で買い控えていたものを思い切って購入したり、いつもより少し良いものを購入したり、といった明るい姿を想像している人も一定数いることが分かった。

浮いたお金の使い道

最後に、7%分の浮いたお金の使い道を尋ねたところ、「貯蓄」が25.7%で断トツのトップに。また、「投資」も10.4%と3位につけており、貯蓄とともに将来への備えの意識を強く反映した結果となった。そのほか、2位に「旅行・ドライブ・レジャー」(15.1%)4位に「健康」(9.3%)があがり、生活者は『守るお金(貯蓄・投資)』と『使うお金(レジャー・体験・自分磨き)』のメリハリ意識(二極化)を明確に持ちながらやりくりをしていく意向が見てとれた。