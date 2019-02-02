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「中国・四国」の最新情報・話題まとめ

広島県、山口県、鳥取県、島根県、岡山県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県のご当地・最新ニュースやレポートをお届け

2019年02月27日(水)

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鉄道ニュース週報 第162回 JR各社で車内販売終了 - ビジネスチャンスを自ら潰していないか?

鉄道 02/27 06:00

2019年02月25日(月)

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JR四国「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」外観デザインを公開

鉄道 02/25 21:11

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JRダイヤ改正は2019年3月16日 第24回 山陽本線369M、岩国駅までの運転に - 「シティライナー」設定なし

鉄道 02/25 18:59

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山陽新幹線＆山陽本線の旅 第3回 「青春18きっぷ」で山陽本線の旅、その2 - 糸崎駅から三ノ宮駅まで

鉄道 02/25 06:08

2019年02月23日(土)

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山陽新幹線＆山陽本線の旅 第2回 「青春18きっぷ」で山陽本線の旅、その1 - 下関駅から糸崎駅まで

鉄道 02/23 11:00

2019年02月21日(木)

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智頭急行「スーパーはくと」車両更新も検討 - 中期経営計画を策定

鉄道 02/21 19:12

2019年02月20日(水)

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広島電鉄、宮島線3駅・市内線(江波線)1電停の名称変更 - 4/1から

鉄道 02/20 17:07

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JR西日本、芸備線三次～中三田間は4/4から暫定的に運転再開と発表

鉄道 02/20 16:47

2019年02月10日(日)

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ことでん1080形に京急時代の塗色をラッピングで復刻! 有志が企画

鉄道 02/10 21:04

2019年02月07日(木)

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岡山電気軌道「おかでんチャギントン電車」など3車両の撮影会実施

鉄道 02/07 19:10

2019年02月06日(水)

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JR西日本115系300番台「湘南色」香川県内電化区間を走破するツアー

鉄道 02/06 20:14

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JR四国「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」2020年春めどに運行

鉄道 02/06 19:21

2019年02月05日(火)

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JR西日本、山陽本線白市～西広島間「D-TAS」使用開始は2020年春に

鉄道 02/05 20:23

2019年02月03日(日)

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京都鉄道博物館にJR四国「瀬戸大橋アンパンマントロッコ号」初入線

鉄道 02/03 06:50

2019年02月02日(土)

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JR四国「定期券de乗り放題きっぷ」定期券利用者のお得なきっぷ発売

鉄道 02/02 22:46

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JR四国「若者限定四国フリーきっぷ」9,800円で全線3日間乗り放題に

鉄道 02/02 22:37

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京都鉄道博物館「アンパンマン列車」特別展、シートでの記念撮影も

鉄道 02/02 22:19

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