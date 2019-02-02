「中国・四国」の最新情報・話題まとめ
2019年02月27日(水)
鉄道ニュース週報 第162回 JR各社で車内販売終了 - ビジネスチャンスを自ら潰していないか?
鉄道 02/27 06:00
2019年02月25日(月)
JR四国「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」外観デザインを公開
鉄道 02/25 21:11
2019年02月23日(土)
山陽新幹線＆山陽本線の旅 第2回 「青春18きっぷ」で山陽本線の旅、その1 - 下関駅から糸崎駅まで
鉄道 02/23 11:00
2019年02月21日(木)
智頭急行「スーパーはくと」車両更新も検討 - 中期経営計画を策定
鉄道 02/21 19:12
2019年02月20日(水)
広島電鉄、宮島線3駅・市内線(江波線)1電停の名称変更 - 4/1から
鉄道 02/20 17:07
JR西日本、芸備線三次～中三田間は4/4から暫定的に運転再開と発表
鉄道 02/20 16:47
2019年02月10日(日)
ことでん1080形に京急時代の塗色をラッピングで復刻! 有志が企画
鉄道 02/10 21:04
2019年02月07日(木)
岡山電気軌道「おかでんチャギントン電車」など3車両の撮影会実施
鉄道 02/07 19:10
2019年02月06日(水)
JR西日本115系300番台「湘南色」香川県内電化区間を走破するツアー
鉄道 02/06 20:14
JR四国「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」2020年春めどに運行
鉄道 02/06 19:21
2019年02月05日(火)
JR西日本、山陽本線白市～西広島間「D-TAS」使用開始は2020年春に
鉄道 02/05 20:23
2019年02月03日(日)
京都鉄道博物館にJR四国「瀬戸大橋アンパンマントロッコ号」初入線
鉄道 02/03 06:50
2019年02月02日(土)
JR四国「定期券de乗り放題きっぷ」定期券利用者のお得なきっぷ発売
鉄道 02/02 22:46
JR四国「若者限定四国フリーきっぷ」9,800円で全線3日間乗り放題に
鉄道 02/02 22:37
京都鉄道博物館「アンパンマン列車」特別展、シートでの記念撮影も
鉄道 02/02 22:19
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