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ゲームの2014年3月の新着記事一覧

2014年03月30日(日)

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『妖怪ウォッチ』はなぜヒットしたのか? 爆発的ヒットの裏にあるクロスメディアの公式

03/30 10:00

2014年03月28日(金)

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PS3『アイドルマスター ワンフォーオール』、新たなメインプロデュース画面

03/28 18:00

2014年03月27日(木)

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フィリピンのコスプレイヤー・アローディアも登場、世界の初音ミクファン大集結

03/27 21:50

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『パズル＆ドラゴンズ』配信から約2年で全世界3,000万ダウンロード突破

03/27 16:50

2014年03月23日(日)

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【写真特集】HMD美女から『ガルパン』まで!「AnimeJapan 2014」コンパニオン

03/23 11:00

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森内竜王・名人はリザードン使い「ポケモンは魅力的、ますます流行っていく」プロ棋士も参戦した「ポケモン竜王戦」

03/23 10:00

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『艦これ』ステージに藤田咲・井口裕香の赤加賀コンビ! TVアニメビジュアル初公開

03/23 02:05

2014年03月19日(水)

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「ニコニコ超会議3」ゲームエリアの詳細が発表、人気音ゲーのコラボ企画も

03/19 12:30

2014年03月18日(火)

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『アーマード・コアV』主任の乗機ハングドマンが立体化、重量フォルム完全再現

03/18 23:50

2014年03月17日(月)

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『妖怪ウォッチ』限定ショップが開店2日で営業停止、グッズ即完＆来店者殺到

03/17 21:05

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人気ゲーム『ニード・フォー・スピード』の実写映画が初登場 - 全米週末興収

03/17 12:09

2014年03月16日(日)

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TVアニメ『戦国BASARA Judge End』2014年放送、物語はBASARA3＆キャストも発表

03/16 19:05

2014年03月15日(土)

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映画『ポケモン』プレゼント特典は人気投票1位のダークライ、ポスターも公開

03/15 19:18

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バンダイ×東映×集英社×テレ東のクロスメディア企画『マジンボーン』とは? - アニメ、漫画、玩具、ゲームなど大規模展開

03/15 10:00

2014年03月14日(金)

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「ロマンシング 佐賀 LOUNGE」に早速行ってみた - 小林智美が絵付けした有田焼展示、ロマサガ新作は「準備はしている」

03/14 23:00

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超高校級!『スーパーダンガンロンパ2』のサイコトロピカルなジェルストラップ登場

03/14 21:00

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"歴ドル"小日向えりも認めた『スリキン』の魅力、三国志愛に溢れたプレス発表会

03/14 19:00

2014年03月11日(火)

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『ゼノサーガI』より即完売の人気プラキット『KOS-MOS』がVer.1として7月発売

03/11 20:00

2014年03月09日(日)

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悠木碧「身体は色っぽいけど色気ゼロ」念願のクールな悪役に挑戦 - オンラインRPG＆TVアニメ『ブレイドアンドソウル』

03/09 22:02

2014年03月07日(金)

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山口勝平率いるアッキーナ海賊団が激闘!「100円でこんなに遊べていいの?」

03/07 12:35

2014年03月06日(木)

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『ガンダムEXTREME VS. MAXI BOOST』稼働開始! AGE参戦＆登場機体110機以上

03/06 13:15

2014年03月05日(水)

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『戦国無双4』"ももち武将"が新モードで200人斬り達成「徳川家康さんが好き」

03/05 21:00

2014年03月04日(火)

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『PS4』実売600万台を達成、好調ソフトは『KILLZONE SHADOW FALL』で210万本

03/04 21:32

2014年03月03日(月)

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モンスターハンター×ビックリマンで『ビッ狩りマンチョコ』3月25日発売へ

03/03 21:20

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『艦これ』金剛型四姉妹のコスプレ衣装登場、コスプレ占い師・渚の着用イメージも

03/03 21:00

2014年03月01日(土)

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「THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER」、第6弾のキャストが決定

03/01 02:13

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