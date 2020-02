2019年に日本で開催されたラグビーW杯の熱戦は記憶に新しい。その興奮が冷めやらぬ中、約5カ月後にはいよいよ東京2020オリンピックを迎える。公式スキンケアブランド SK-IIは、6組の世界的アスリートとともに新しいキャンペーン『#NOCOMPETITION 美は #競争ではない』をスタートさせる。

SK-IIはこれまでにも、女性に向けて「運命は自分で変える」「期限はない」といったスローガンを掲げたキャンペーンを展開し、世界中の女性から共感を集めて来た。今回のキャンペーンは、多くの女性たちが直面している美と人生の望まない"競争"を問うというものだ。

"競争"は、美しさや人生、芸術、スポーツなどの分野において、未知の世界を切り拓くための要素のひとつ。一方で、私たちが望む・望まないにも関わらず、日々の生活の中でさらされる"競争"があることも確かだ。例えば「美しさはこうあるべき」という固定概念に縛られて、他人と自分を比較してしまったり、社会からの期待に応えなければと、自分自身を追い込んでしまうことはないだろうか。

このような望まない"競争"にさまざまな形で参加を強いられている女性たち。周囲とのつながりに影響を与え、ストレスやプレッシャーをもたらす"競争"は、自分らしく生きようとする女性たちの足かせになってはないだろうか。

東京2020オリンピックを機にスタートする新キャンペーン『#NOCOMPETITION 美は #競争ではない』は、世界を代表する女性トップアスリート6組と、SK-IIがタッグを組んで展開する。すべて、望まない"競争"を乗り越えた女性アスリートばかりだ。

2012年ロンドン五輪で銀メダル、2016年リオデジャネイロ五輪で銅メダル(いずれも女子団体)を獲得した卓球選手・石川佳純さんは、底知れぬプレッシャーと戦ってきた。

中田久美監督新体制でメダル獲得を狙う、2020年度バレーボール女子日本代表チーム 火の鳥NIPPON。

男女を通じ史上最多メダル獲得者である体操選手シモーン・バイルスさん。通算で25個のメダルを獲得(2013年から2020年現在)してきた影には、数々の"競争"があった。

Beauty. When did it become a competition? #NOCOMPETITION @SKII_US #skiipartner pic.twitter.com/zBbAQaI0vU