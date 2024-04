トリンプ・インターナショナル・ジャパンは4月17日、「sloggi(スロギー)」より、ボディウェアブランド「S by sloggi(エス バイ スロギー)」の新シリーズ「S by sloggi Sheer(エス バイ スロギー シアー)」(Bralette 8,250円~)をS by sloggi販売店およびオンラインショップで発売した。

S by sloggi Sheer

2024年春夏コレクション最新作は、"直線"にインスパイアされたシリーズ。透け感あるヘムチュールを、直線からのインスピレーションで表現した。ラインアップは全5アイテム。クロスバックの「Bralette」(8,250円~)、自然な丸みのバストをメイクする「HP」(8,250円~)とカップ付きキャミソール「BV」(10,450円)、ショーツ(3,850円)は2型を用意。

胸元のストライプがアクセントになったミニマルなデザインながら、「BV」のボディ部分やショーツのサイド&バックにフォギーな透け感のあるストレッチ素材を大胆に使用。トップ3型は通気性の良いスペーサーカップを採用し、軽く快適な着けごこちも叶えた。カラーは、落ち着いたトーンのモスグリーン、穏やかなエクリュホワイト、ブラックの3色展開。

「Bralette」(8,250円~)、「HP」(8,250円~)、「Hipster」(3,850円)、「High Leg Brief」(3,850円)