パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計33作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で2月28日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『ヤンキー君とメガネちゃん』『山田くんと7人の魔女』『拳闘暗黒伝セスタス』『からかい上手の高木さん』『徒然チルドレン』『空手小公子 小日向海流』『絶園のテンペスト』『マルドゥック・スクランブル』『私の無知なわたしの未知』、またいくえみ綾の『いとしのニーナ』『トーチソング・エコロジー』など計33作品(各1～5巻まで)。

ヤンキー君とメガネちゃん

紋白高校の現役ヤンキー・品川大地と、学級委員で実は元ヤンキー・足立花。大地は花にふりまわされながら、学校や生徒が抱える問題に立ち向かっていく。2010年に成宮寛貴と仲里依紗でドラマ化した。

