パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計55作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で2月6日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『ピーチガール』『秘密 －トップ・シークレット－』『架刑のアリス』『アクメツ』『ひとりぼっちの地球侵略』『MIX』『さよなら絶望先生』『スーパードクターK』『コウノドリ』『海賊とよばれた男』『医龍』など計55作品(各1～4巻まで)。

ピーチガール

ピュアな女子高生・もも、学年一のモテ王子・カイリ、最強最悪の小悪魔・沙絵、さわやか男子・とーじらが繰り広げるノンストップ・ラブストーリー。山本美月とHey! Say! JUMP・伊野尾慧の共演で実写映画化され、5月20日に公開される。

