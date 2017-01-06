パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計41作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で1月31日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。

ラインナップは、『きょうのキラ君』『のだめカンタービレ』『繕い裁つ人』『ちはやふる』『ライアー×ライアー』『千年万年りんごの子』『弱虫ペダル』『リアルアカウント』『インフェクション』『コンプレックス・エイジ』『感染教室』『惨劇館』『暗黒辞典』など計41作品(各1～3巻まで)。

きょうのキラ君

他人と関わることが苦手な「ニノ」が、学校一のモテ男「キラ」の重大な秘密を知ったことから急接近していくラブストーリー。中川大志と飯豊まりえの共演による実写劇場版が、今年2月25日に公開される。

(マイナビニュース広告企画:提供 パピレス)

[PR]提供：