パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」では、計41作品の電子書籍が無料で試し読みできるキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は、最長で1月31日まで。作品は、会員登録なしでも読むことができる。
ラインナップは、『きょうのキラ君』『のだめカンタービレ』『繕い裁つ人』『ちはやふる』『ライアー×ライアー』『千年万年りんごの子』『弱虫ペダル』『リアルアカウント』『インフェクション』『コンプレックス・エイジ』『感染教室』『惨劇館』『暗黒辞典』など計41作品(各1～3巻まで)。
きょうのキラ君
他人と関わることが苦手な「ニノ」が、学校一のモテ男「キラ」の重大な秘密を知ったことから急接近していくラブストーリー。中川大志と飯豊まりえの共演による実写劇場版が、今年2月25日に公開される。
『のだめカンタービレ』(講談社刊、1月18日まで)
『繕い裁つ人』(講談社刊、1月18日まで)
『ちはやふる』(講談社刊、1月18日まで)
『ライアー×ライアー』(講談社刊、1月18日まで)
『千年万年りんごの子』(講談社刊、1月18日まで)
『弱虫ペダル』(秋田書店刊、1月19日まで)
『リアルアカウント』(講談社刊、1月18日まで)
『インフェクション』(講談社刊、1月18日まで)
『コンプレックス・エイジ』(講談社刊、1月18日まで)
『感染教室』(アムコミ刊、1月17日まで)
『惨劇館』(グループ・ゼロ刊、1月31日まで)
『暗黒辞典』(グループ・ゼロ刊、1月31日まで)
