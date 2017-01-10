先日、実写化漫画特集でも紹介しましたが、まだまだ漫画原作の実写化ブームは収まりそうにありません。そして、2017年1月クールから始まるTVドラマも漫画を原作とした作品がたくさん放送されます。

ということで! 今回は、2017年1月放送TVドラマの原作漫画を4作品紹介。TVドラマ放送開始前に原作漫画を読んで予習しちゃいましょう。

『ラブホの上野さん』

「女性をホテルにお誘いする方法をお教えいたしましょう」。ステップ1は「手をつなぐ」、ステップ2は「サインを発信する」、ステップ3は「ホテルへ誘導する」……。悩める男子たちに、冷静で的確なアドバイスを与える愛の伝道師。それが、ラブホテル・五反田キングダムのスタッフ上野さんだ。Twitterで展開され、話題を集めた実在のツイートをもとにしている。

時には紳士的に、時にはドライに、迷える男女たちへ恋と性のアドバイスを送っていく上野さん。この一冊を読めば、恋愛マスターになれる……かもしれない。TVドラマ『ラブホの上野さん』は2017年1月18日(水)より放送開始。

『ラブホの上野さん』の立ち読みはこちら

『銀と金』

銀王と呼ばれる裏社会のフィクサー・平井銀二。弱者や悪党から金を搾り取れるだけ搾り取る悪党の中の悪党である彼の目的は、政治家たちを操り、国の経済界を支配すること。そんな平井銀二が自身の後継者として目をつけたのが、定職にもつかず、天涯孤独な身軽な人間、何も持たない若者・森田だ。

「五千万だ……? 泥をかぶらなきゃお前には生涯つかめない金……」。森田の前に大金をちらつかせ、平井銀二はある条件を突きつける。「人をひとり……殺してもらいたい」。外れ馬券が金に見えてしまうほどのギャンブル中毒である森田が、平井銀二の右腕となり、「銀を超える金」を目指していく本作。1996年に、休載という形で終了となった未完の名作となった本作だが、TVドラマではどんな結末を迎えるのだろうか。TVドラマ『銀と金』は2017年1月7日(土)より放送開始。

『銀と金』の立ち読みはこちら

『男水！』(ダンスイ)

東ヶ丘高校水泳部。12名の部員を抱える女子水泳部とは対照的に、部員は３名、同好会落ち寸前の男子水泳部。部員確保に必死な部長の榊秀平、無口な篠塚大樹、オネエの小金井晴美だが、新入生を前にした部活紹介では、「女子部員の水着姿は中々ですよ」と発言したり、「この位には腹割れるんで 男子の皆さんリア充目指してがんばりましょ」と上半身裸になったりとめちゃくちゃな有様。

新入部員の確保は絶望的かと思われたが、そんな彼らの前に現れた入部希望者の滝結太と原田ダニエル。無事、部員５人となり、同好会落ちをまぬがれた男子水泳部たちが繰り広げていく青春の一ページ。そんな彼らの次なる目標は、みんな揃って、都内の高校が30校ほど集まる大会、十二校戦に出場することだ。TVドラマ『男水！』は2017年1月21日(土)深夜より放送開始。

『男水！』の立ち読みはこちら

『突然ですが、明日結婚します』

大手銀行に勤めるエリート営業・高梨あすかの夢は、結婚して専業主婦になることだが、付き合っていた彼氏から突然別れを告げられてしまう。傷心中のあすかだったが、友人の結婚式で出会ったイケメンアナウンサーの名波竜に惹かれていく。だが、名波は「結婚なんて死んでもごめん」な男だった……。

名波は、かつて女優と不倫経験があり、その時の出来事がきっかけで結婚願望がなくなってしまったのだ。結婚したいあすかと、結婚したくない名波。相性は最悪と思われた二人だが、次第に惹かれあっていき……。TVドラマ『突然ですが、明日結婚します』は2017年1月23日(月)放送開始。

『突然ですが、明日結婚します』の立ち読みはこちら

