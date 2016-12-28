パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」は、会員でなくても100冊の漫画を無料で読むことができる「100冊無料キャンペーン」を28日にスタートした。期間は来年1月10・16・19日まで(作品により期間・巻数は異なる)。
今回のキャンペーンは、最近映像化された『この世界の片隅に』『3月のライオン』のほか、『うしおととら』『静かなるドン』『ミナミの帝王』などの往年の名作漫画などが対象。さらに、『恋は雨上がりのように』『カノジョは嘘を愛しすぎてる』『あさひなぐ』など人気連載中の作品も、最大5巻まで無料で試し読みすることが可能だ。
『この世界の片隅に』(双葉社刊、1月16日まで)
『3月のライオン』(白泉社刊、1月16日まで)
『うしおととら』(小学館刊、1月10日まで)
『静かなるドン』(実業之日本社刊、1月16日まで)
『ミナミの帝王』(日本文芸社刊、1月16日まで)
『恋は雨上がりのように』(小学館刊、1月16日まで)
『カノジョは嘘を愛しすぎてる』(小学館刊、1月29日まで)
『あさひなぐ』(小学館刊、1月10日まで)
『銀と金』(フクモトプロ/highstone, Inc.刊、1月16日まで)
『今日、恋をはじめます』(小学館刊、1月16日まで)
