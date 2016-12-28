パピレスが運営する電子書籍レンタルサイト「Renta!」は、会員でなくても100冊の漫画を無料で読むことができる「100冊無料キャンペーン」を28日にスタートした。期間は来年1月10・16・19日まで(作品により期間・巻数は異なる)。

今回のキャンペーンは、最近映像化された『この世界の片隅に』『3月のライオン』のほか、『うしおととら』『静かなるドン』『ミナミの帝王』などの往年の名作漫画などが対象。さらに、『恋は雨上がりのように』『カノジョは嘘を愛しすぎてる』『あさひなぐ』など人気連載中の作品も、最大5巻まで無料で試し読みすることが可能だ。

