内定が決まった瞬間、「これで一安心」と感じる人は多いのではないでしょうか。

特に志望度の高い企業や知名度のある企業から内定を得ると、就活の苦労が報われたように感じることもあります。

しかし、就職活動のゴールに見える内定は、社会人生活のスタートでもあります。働き始めてから、理想と現実の違いに戸惑うこともあるようです。

本シリーズではマイナビが実施した「大学生 活動実態調査」から、就活生たちの実体験をもとにしたエピソードを紹介します。

さて、今回のやらかしは……。

▶第一話から読む

ゴール

＼爆笑! 就活エピソード／

✅「社員のウソ」を見破った瞬間

✅早すぎ……人事部からのメール

✅履歴書を生成AIで作成した結果

就職活動が終わっても、新しい生活はそこから始まります。思い描いていた毎日との違いに戸惑うことも、社会人ならではの経験なのかもしれません。

就活中は、誰もが一度は「やってしまった……」という経験をするものです。しかし、その失敗が人生を左右するとは限りません。大切なのは、失敗から学び、次に活かすこと。本シリーズが、就活に悩む皆さんの気持ちを少しでも軽くするきっかけになれば幸いです。

調査対象 :2024年3月卒業見込みの全国の大学生、大学院生

調査期間 :2023年9月24日～9月30日

調査方法 :マイナビ2024の会員に対するWEBアンケート

有効回答 :1,837 名