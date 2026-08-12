在宅勤務が広がって久しいいまも、職場の「見えない孤独」は解消されていません。

内閣府の最新調査(令和7年)では、「孤独感がある」と回答した人は約4割。周囲に人がいても、孤独を感じることは決して珍しくありません。一方、厚生労働省「労働安全衛生調査(令和7年)」によると、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所は63.0%。取り組みを行う事業所でも、その内容として「ストレスチェックの実施」を挙げた割合は64.0%となっています。

“まわりに人はいるのに、なぜかひとり”。そんな違和感は、誰にとっても起こりうる職場の構造的な課題でもあります。

今回は「出社時」に起こったケースについてお送りします。

不在

一人で出社するだけでも寂しいのに、昨日のことを知らなかったのも自分だけ。さらに孤独感が増すのでした。

小さなコミュニケーションが職場環境を改善する

職場での孤独感は、個人の性格ではなく“環境によって生まれるもの”です。ちょっとした声かけや雑談、気軽に話せる雰囲気があるだけで、人は安心して働けます。

企業にとっても、孤立を防ぐことはメンタルヘルスや離職防止につながる重要な取り組み。お互いの存在を認め合う小さなコミュニケーションが、職場の孤独を和らげ、働く人の心を支えていきます。