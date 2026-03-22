ギャグ漫画作家・小山コータローさんによる漫画連載です。UFOは一体なにを見たのでしょうか——あなたの知らない世界へお連れします。
【漫画】「おめでとうございます!」役所でもらえる特典がアレ……!?
なんか子供向け映画って昔は、ほとんどがこの「後ろに引くと走るキャラクター」でしたよね。最近はどうなんですか？国宝とかは、後ろに引くと走る大福とかでしたか?(小山)。
UFOは＼なにを見た!?／ ✅『UFOは見た!』を一気読み
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ギャグ漫画作家・小山コータローさんによる漫画連載です。UFOは一体なにを見たのでしょうか——あなたの知らない世界へお連れします。
なんか子供向け映画って昔は、ほとんどがこの「後ろに引くと走るキャラクター」でしたよね。最近はどうなんですか？国宝とかは、後ろに引くと走る大福とかでしたか?(小山)。
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