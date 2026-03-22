ギャグ漫画作家・小山コータローさんによる漫画連載です。UFOは一体なにを見たのでしょうか——あなたの知らない世界へお連れします。

【漫画】「おめでとうございます!」役所でもらえる特典がアレ……!?

なんか子供向け映画って昔は、ほとんどがこの「後ろに引くと走るキャラクター」でしたよね。最近はどうなんですか？国宝とかは、後ろに引くと走る大福とかでしたか?(小山)。

UFOは＼なにを見た!?／ ✅『UFOは見た!』を一気読み

小山コータロー

ギャグ漫画作家 : 小山コータロー

こやまこーたろー

副業ギャグ漫画作家。SNSを中心に心地よい違和感を表現したギャグ漫画を多数発表している。

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