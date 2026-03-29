ギャグ漫画作家・小山コータローさんによる漫画連載です。UFOは一体なにを見たのでしょうか——あなたの知らない世界へお連れします。

【漫画】「お前の個人情報カツアゲさせてもらうぜ」サイバーヤンキーに出遭ったら……

ヤンキーって怖いですよね。でもサイバーヤンキーならどうですか? 目もあいませんし実害をすぐには感じないのであまり怖くないですね。カツアゲデータも紐付けされてますしね(小山)。