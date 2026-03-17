ギャグ漫画作家・小山コータローさんによる漫画連載です。UFOは一体なにを見たのでしょうか——あなたの知らない世界へお連れします。

【漫画】「お! 買ってきてくれたか」刑事の張り込みのお供といえば……

やっぱり張り込みと言えばあんぱんと牛乳ですよね。栄養素だけでいえば牛乳パンとおしるこでも大体同じなんじゃないかという人体実験でした。これからも漫画を通して人体実験をしたいと考えています(小山)。

UFOは＼なにを見た!?／ ✅『UFOは見た!』を一気読み

小山コータロー

ギャグ漫画作家 : 小山コータロー

こやまこーたろー

副業ギャグ漫画作家。SNSを中心に心地よい違和感を表現したギャグ漫画を多数発表している。

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