ギャグ漫画作家・小山コータローさんによる漫画連載です。UFOは一体なにを見たのでしょうか——あなたの知らない世界へお連れします。

【漫画】「この街につえぇ奴はいねぇのかよ」ヤンキーが出会った相手は……

ヤンキーの異名ってかっこいいですよね。漫画家にも異名があったら良いんですよ。コマ割り野郎谷口とか。ベタ塗り任せの定岡とか。印税の鬼橋本とか。脱税まがいの橋本とか(小山)。