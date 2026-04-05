ギャグ漫画作家・小山コータローさんによる漫画連載です。UFOは一体なにを見たのでしょうか——あなたの知らない世界へお連れします。

【漫画】みかん狩りで狩るのは……

みかん狩りってやったことないんですけど、狩りにしてはお膳立てされすぎてて「フルーツを食べる工程のかなり手前からやってるだけ」のような気がしますね。あとこれかなり空想なんですけどスタンガンをみかんに当てると甘くなりそうですよね(小山)。