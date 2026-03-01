ギャグ漫画作家・小山コータローさんによる漫画連載です。UFOは一体なにを見たのでしょうか——あなたの知らない世界へお連れします。

【漫画】休日出勤に妻は予想外な反応で……

猫かってるんですけど、猫がめちゃくちゃ甘えモードになる時があってなんか毎回俺の顔をベロベロ舐めてくるんですけど、ある程度舐め終わるとスンとした顔に戻り絶対ご飯を食べに行くんですよね。あれなんなんですか? 僕が前菜って事ですか?(小山)。

UFOは＼なにを見た!?／

小山コータロー

ギャグ漫画作家 : 小山コータロー

こやまこーたろー

副業ギャグ漫画作家。SNSを中心に心地よい違和感を表現したギャグ漫画を多数発表している。

