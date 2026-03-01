ギャグ漫画作家・小山コータローさんによる漫画連載です。UFOは一体なにを見たのでしょうか——あなたの知らない世界へお連れします。
猫かってるんですけど、猫がめちゃくちゃ甘えモードになる時があってなんか毎回俺の顔をベロベロ舐めてくるんですけど、ある程度舐め終わるとスンとした顔に戻り絶対ご飯を食べに行くんですよね。あれなんなんですか? 僕が前菜って事ですか?(小山)。
UFOは＼なにを見た!?／ ✅『UFOは見た!』を一気読み
