「トロン」シリーズは、世界で初めて本格的にコンピュータ・グラフィックスの技術を映画制作に導入した、記念碑的シリーズです。シリーズ第1作が1982年に制作されて以降、約30年後にシリーズ第2作、そこからさらに15年後にシリーズ第3作が制作されました。

コンピュータの内部にある「グリッド」の世界に人間が入りこみ、人格を持ったプログラムと戦うという世界観はとても斬新で、そのスタイリッシュな映像とともに後の多くのSF作品に影響を与えました。

本記事では、この映画「トロン」シリーズを見る順番を公開順と時系列含めてご紹介します。

「トロン」シリーズを見る順番

映画「トロン」シリーズの見る順番を理解するにあたり、シリーズのつながり、さらには公開順や時系列を紹介していきます。

「トロン」シリーズの公開順

『トロン:オリジナル』(1982) 『トロン:レガシー』(2010) 『トロン:アレス』(2025)

「トロン」シリーズの公開順は上記のようになっています。

「トロン」シリーズの時系列順

続いて時系列は以下のとおりです。

『トロン:オリジナル』(1982) 『トロン:レガシー』(2010) 『トロン:アレス』(2025)

「トロン」シリーズは、公開順でストーリーが進んでいきます。

「トロン」シリーズを見るおすすめの順番

公開順と時系列、そして各作品のつながりを踏まえたうえで、映画「トロン」シリーズは、以下の公開順で見ることをおすすめします。

『トロン:オリジナル』(1982) 『トロン:レガシー』(2010) 『トロン:アレス』(2025)

「トロン」シリーズのキャスト・あらすじ一覧

ここからは「トロン」シリーズのあらすじやキャストを紹介します。

『トロン:オリジナル』

あらすじ

エンコム社に所属するケヴィン・フリンは「スペース・パラノイド」というゲームを開発するが、そのデータをアラン・ディリンジャーに盗まれてしまう。「スペース・パラノイド」は大ヒットし、開発者を名乗るディリンジャーはエンコム社の社長となり、フリンはゲームセンターへと異動となってしまう。フリンはエンコム社のコンピュータをハッキングしてディリンジャーが盗作した証拠をつかもうとする。やがてフリンはエンコム社の物質転送機によってコンピュータ内部「グリッド」へと転送されてしまう……。

出演/ジェフ・ブリッジス、ブルース・ボックスライトナー、デヴィッド・ワーナー、シンディ・モーガン、バーナード・ヒューズ、ダン・ショア

監督/スティーヴン・リズバーガー

公開年/1982年

『トロン:レガシー』

あらすじ

エンコム社のCEOだった父親のケヴィン・フリンが失踪して20年。サムはエンコム社の筆頭株主だが、経営とは距離を置いていた。ある日、ポケベルにケヴィンから届いたメッセージに従って、サムは父のコンピュータにログインする。いつの間にかサムはコンピュータの仮想世界「グリッド」に転送され、危険なゲームに巻き込まれていく。そのゲームの最中、サムはクオラという美女に助け出され、父の待つ隠れ家に連れて行かれる……。

出演/ギャレット・ヘドランド、ジェフ・ブリッジス、オリヴィア・ワイルド、マイケル・シーン、ボー・ガレット、ブルース・ボックスライトナー

監督/ジョセフ・コシンスキー

公開年/2010年

『トロン:アレス』

あらすじ

エンコム社のライバル企業であるディリンジャー社で、ジュリアン・ディリンジャーがCEOとなる。彼は人工知能をAI兵士として実体化する発明を発表するが、技術は未完成で、実体化したAI兵士は29分しか現実世界に存在できなかった。エンコム社を率いるCEOのイブ・キムはサム・フリンの残したデータから、「未来を変えるコード」を発見する。しかし、データを持ち帰ろうとするイブをAI兵士・アレスたちが襲い、イブはジュリアンによってデジタル化され、ディリンジャー社の「グリッド」に送られてしまう……。

出演/ジャレッド・レトー、グレタ・リー、エヴァン・ピーターズ、ジョディ・ターナー＝スミス、ジリアン・アンダーソン、ジェフ・ブリッジス

監督/ヨアヒム・ローニング

公開年/2025年

「トロン」シリーズの魅力

1982年に『トロン』というタイトルで公開された映画『トロン:オリジナル』は、世界で初めて本格的にコンピュータ・グラフィックスを映画制作に導入した作品です。コンピュータ内部の世界を「グリッド」という名称で表現し、プログラムを人間のように擬人化して描き出しました。「グリッド」では「ユーザー」(人間)が作り出したプログラムが人格が持ち、ルールに従って生きているのです。

この「トロン」シリーズは、まだコンピュータが人口に膾炙していなかった1982年という時代に、現実世界とデジタル世界を融合させた新たな世界観を作り出したという点で、先駆的な作品と言えます。この先駆的な世界観が「トロン」シリーズの大きな魅力です。

発光するネオンカラーのLINEが印象的な衣装や、ブーメランのような武器「アイデンティティ・ディスク」、バイクのような乗り物「ライト・サイクル」や、警棒のような「ライト・バトン」などが登場するデジタル世界のビジュアルも、印象的で、唯一無二の「グリッド」世界を彩っています。このビジュアルも、「トロン」シリーズの大きな見どころと言えるでしょう。

また、この「トロン」シリーズに使われている音楽も見逃せません。第一作の『トロン:オリジナル』はウェンディ・カルロスによる電子音楽や、JourneyやEurythmicsの挿入歌がとても印象的に使われます。第二作『トロン:レガシー』ではDaft Punk、第三作『トロン:アレス』ではNine Inch Nailsが音楽を担当しており、サントラも非常に聞き応えのあるものとなっています。

「トロン」シリーズのスピンオフ

「トロン」シリーズの映画第1作、第2作の間をつなぐ物語として、『トロン:ライジング』というスピンオフの連続アニメーションも制作されています。「グリッド」に生きるプログラムのベックを主人公とし、プログラムの視点からグリッドの世界の出来事を描き出しています。

2Dアニメで描かれた『トロン:ライジング』では、主人公・ベックをイライジャ・ウッドが演じています。また、『トロン:オリジナル』でトロン役を演じたブルース・ボックスライトナーが、同じトロン役で声優を務めています。

プログラムを主人公としたこの『トロン:ライジング』を見ることで、「トロン」シリーズの世界観やテーマをより深く理解することができるでしょう。

『トロン:ライジング』

あらすじ

「グリッド」のなかで生きる若きプログラムのベックは、クルーによる圧政下にある都市・アルゴンで、思いもよらず革命のリーダーになる。伝説の英雄であるトロンに訓練を受けた彼は、反逆者・レネゲイドとして知られていく……。

出演/イライジャ・ウッド、ブルース・ボックスライトナー、エマニュエル・シュリーキー、ポール・ルーベンス、マンディ・ムーア、オリヴィア・ワイルド

監督/チャーリー・ビーン

放送年/2012年～2013年

「トロン」シリーズが配信されている動画配信サービス

「トロン」シリーズを初めて見るという方や、前に見たことはあるけれど、一気に見直したいという方は、定額制の動画配信サービスで視聴するのがよいでしょう。

2026年8月時点で「トロン」シリーズが見られる主な動画配信サービスとしては以下があります。

Amazon・プライム・ビデオ

映画『トロン:オリジナル』

映画『トロン:レガシー』

映画『トロン:アレス』

Hulu

映画『トロン:オリジナル』

映画『トロン:レガシー』

映画『トロン:アレス』

ディズニープラス

映画『トロン:オリジナル』

映画『トロン:レガシー』

アニメ『トロン:ライジング』

映画『トロン:アレス』

現在、多くの動画配信サービスで、「トロン」シリーズを見ることができます。お好きな動画配信サービスで見るとよいでしょう。

「トロン」シリーズの見る順番やあらすじを紹介しました

1982年に第1作が公開された「トロン」シリーズは、半世紀近くにわたり、コンピュータのなかにあるもうひとつの世界「グリッド」を舞台に、人間とプログラムの関係を描いた先駆的シリーズです。CGの技術を初めて本格的に映画制作に持ち込んだこのシリーズでは、映像も斬新で、その衣装や武器、乗り物なども非常に印象に残ります。

この記念碑的シリーズをまだ見たことがないという方は、ぜひこの機会にご覧になってみてください。

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