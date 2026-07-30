「メイズ・ランナー」シリーズは、アメリカでベストセラーとなったジェームズ・ダシュナーによるヤング・アダルト小説を映像化した映画三部作です。巨大な迷路のある「グレード」という地に送り込まれた記憶をなくした少年たちが、巨大迷路(メイズ)から逃げ出すために疾走する姿を描いています。

一つの謎から抜け出した少年たちの前には、また新たなる巨大な謎が出現し、彼らの選択が人類の運命をも左右していきます。この映画三部作、すべてウェス・ボールが監督を務め、主役のトーマスをディラン・オブライエンが演じています。

本記事では、この映画「メイズ・ランナー」シリーズを見る順番を公開順と時系列含めてご紹介します。

「メイズ・ランナー」シリーズを見る順番

映画「メイズ・ランナー」シリーズの見る順番を理解するにあたり、シリーズのつながり、さらには公開順や時系列を紹介していきます。

「メイズ・ランナー」シリーズの公開順

『メイズ・ランナー』(2014年) 『メイズ・ランナー2:砂漠の迷宮』(2015年) 『メイズ・ランナー:最期の迷宮』(2018年)

映画「メイズ・ランナー」シリーズは、2014年にシリーズ第1作が公開され、これまでに全3作品が制作されています。

「メイズ・ランナー」シリーズの時系列順

『メイズ・ランナー』(2014年) 『メイズ・ランナー2:砂漠の迷宮』(2015年) 『メイズ・ランナー:最期の迷宮』(2018年)

上記のように映画「メイズ・ランナー」シリーズは、公開順と時系列順がまったく同じとなっています

「メイズ・ランナー」シリーズを見るおすすめの順番

上記の公開順と時系列順を踏まえ、映画「メイズ・ランナー」シリーズは公開された下記の順に見ることをおすすめします。

『メイズ・ランナー』(2014年) 『メイズ・ランナー2:砂漠の迷宮』(2015年) 『メイズ・ランナー:最期の迷宮』(2018年)

「メイズ・ランナー」シリーズのキャスト・あらすじ一覧

ここからは「メイズ・ランナー」シリーズのあらすじやキャストを紹介します。

『メイズ・ランナー』

あらすじ

名前以外の記憶をなくしたトーマスは、「グレード」と呼ばれる高い壁に囲まれた草原で眼を覚ます。そこには、トーマスと同じく記憶をなくした少年たちが共同生活を送っていた。グレードを囲む高い壁は、朝になると扉が開くが、奥は迷路になっていて、中に入るとグリーバーという怪物が襲ってくるという。迷路は夜になると扉が閉じてしまうため、選ばれた俊足の「メイズランナー」だけが、迷路に侵入し、出口を探していた。しかし、ある夜、トーマスとミンホ、アルビーの3人が迷路に閉じ込められてしまう……。

出演/ディラン・オブライエン、ウィル・ポールター、カヤ・スコデラリオ、トーマス・ブロディ=サングスター、アムル・アミーン、キー・ホン・リー

監督/ウェス・ボール

公開年/2014年

『メイズ・ランナー2:砂漠の迷宮』

あらすじ

トーマス、ニュート、ミンホ、テレサらはWCKDが作ったグレードから抜け出し、砂漠にある施設・バンカーに送られる。そこには他のメイズで生き残った少年少女たちもいた。そこで出会ったエリスと共にバンカーを探ったトーマスは、バンカーがWCKDの施設であることに気づき、仲間とともにバンカーを抜け出す。しかし外は、フレア・ウイルスという伝染病に感染した「クランク」と呼ばれるゾンビのような人間たちがさまよう世界だった……。

出演/ディラン・オブライエン、カヤ・スコデラリオ、トーマス・ブロディ=サングスター、キー・ホン・リー、ローサ・サラザール、パトリシア・クラークソン

監督/ウェス・ボール

公開年/2015年

『メイズ・ランナー:最期の迷宮』

あらすじ

テレサの裏切によりWCKDに捕まったミンホを奪還するため、トーマスらは行動を開始する。フレア・ウイルスへの抗体を持つミンホは、「ラスト・シティ」にあるWCKDの本部で治療薬開発のための実験の被験者とされていた。トーマスらはラスト・シティの内部に侵入し、ミンホや他に囚われていた免疫保有者たちを救出するのだが……。

出演/ディラン・オブライエン、カヤ・スコデラリオ、トーマス・ブロディ=サングスター、エイダン・ギレン、ウォルトン・ゴギンズ、ジェイコブ・ロフランド

監督/ウェス・ボール

公開年/2018年

「メイズ・ランナー」シリーズの魅力

「メイズ・ランナー」シリーズの魅力は、名前以外の記憶をなくした少年たちが、生き残るために助け合いながら謎に満ちた迷路などの空間を駆け抜ける、その疾走感にあります。仲間との絆や、意見の対立から来る葛藤、自分の信念に基づく裏切り……と、仲間たちとの友情やそれぞれの成長も描かれます。ディラン・オブライエン、ウィル・ポールター、トーマス・ブロディ=サングスター、キー・ホン・リーといった若手スターたちがとにかく走りまくる、そんな勢いあふれる青春映画でもあるのです。

ウイルスの感染者たちがあふれるディストピア的世界観のなかで、仲間を信じてともに未来を切り開こうとする若者たちの姿が描かれたこのシリーズ。閉鎖空間での謎解きサスペンスとして始まり、世界規模の感染症の治療法を探る、世界を巻き込んだサバイバル・アクションへスケールが拡大していきます。彼らが放り込まれたメイズの謎がどんどん大きくなっていくのも、このシリーズの見どころの一つです。

「メイズ・ランナー」シリーズの主要キャラクター

「メイズ・ランナー」シリーズの主要な登場人物の特徴や性格をまとめました。

キャラクター名 特徴や性格 トーマス(ディラン・オブライエン) 記憶をなくした状態でグレードに送り込まれた主人公。好奇心や正義感が強く、やがて少年たちのリーダー的存在となる。元はWCKDに所属しており、少年たちをグレードに送り込んでいた テレサ(カヤ・スコデラリオ) トーマスの次にグレードに送りこまれた、グレード最初で最後の少女。トーマスと同じく、元はWCKDに所属していた。ウイルス開発に関して、独自の信念を持っている ニュート(トーマス・ブロディ=サングスター) グレードのサブリーダーで、後にトーマスの親友となる。かつてはランナーとしてメイズの謎を探っていたが、足を負傷して引退した ミンホ(キー・ホン・リー) ランナーのリーダーで、グレード一番の俊足。行動力とリーダーシップがあり、メイズの構造を把握している ブレンダ(ローサ・サラザール) グレード、そしてバンカーから脱出したトーマスたちが砂漠の施設で会った少女。トーマスらを反乱軍の“ライトアーム”と引き合わせる。フレア・ウイルスに感染するが、トーマスの血清で回復する エヴァ・ペイジ(パトリシア・クラークソン) WCKDことWorld In Catastrophe:Killzone Experiment Departmentを率いる医師。フレア・ウイルスの治療薬開発のため、抗体を持つ少年たちをグレードに送りこむ計画を指揮している ジャンソン(エイダン・ギレン) WCKDの職員で、逃亡したトーマスたちを確保しようと執拗に追ってくる。冷酷な性格で、野心にあふれている

「メイズ・ランナー」シリーズはどこで見られる?

「メイズ・ランナー」シリーズを初めて見るという方や、前に見たことはあるけれど、一気に見直したいという方は、定額制の動画配信サービスで視聴するのがよいでしょう。

2026年7月時点で「メイズ・ランナー」シリーズが見られる主な動画配信サービスとしては以下があります。

Amazon・プライム・ビデオ

『メイズ・ランナー』

『メイズ・ランナー2:砂漠の迷宮』

『メイズ・ランナー:最期の迷宮』

Hulu

『メイズ・ランナー』

『メイズ・ランナー2:砂漠の迷宮』

『メイズ・ランナー:最期の迷宮』

Netflix

『メイズ・ランナー』

『メイズ・ランナー2:砂漠の迷宮』

『メイズ・ランナー:最期の迷宮』

ディズニープラス

『メイズ・ランナー』

『メイズ・ランナー2:砂漠の迷宮』

『メイズ・ランナー:最期の迷宮』

「メイズ・ランナー」シリーズは多くの動画配信サービスで配信されています。ご自身の見たい作品がどのサービスで配信されているか、確認してみましょう。

「メイズ・ランナー」シリーズの見る順番やあらすじを紹介しました

「メイズ・ランナー」シリーズは、アメリカの人気ヤング・アダルト小説を原作とする三部作のサバイバル・アクションムービーで、巨大な迷路から抜け出す第一作、迷路から抜け出して砂漠にある施設を目指す第二作、彼らを迷路に閉じ込めた組織WCKDと対決する第三作と、順を追って進んでいきます。

ディラン・オブライエン、ウィル・ポールター、トーマス・ブロディ=サングスターといった若手スターたちの友情や葛藤も描かれるこの作品、気になった方はぜひご覧になってみてください。

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