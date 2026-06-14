有吉弘行「一度も歯磨きをしたことがないんだって」虫歯ゼロ＆口臭なしのお笑い芸人に驚愕

有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。6月のアシスタントはピン芸人の松崎克俊と新宿カウボーイの石沢勤です。6月7日（日）の放送では、この日の番組メッセージテーマ「歯と口の話」から“歯”にまつわる話で盛り上がりました。

◆有吉が語る“歯”事情

有吉は、アシスタントの2人に「口はどうしたい？ やっぱりきれいにしたい？」と切り出し、北海道日本ハムファイターズの新庄剛志監督の歯を例に、「いろいろ施術して、真っ白な歯にするってどう？」と問いかけます。これに対し、石沢は「憧れはありますけど、相当お金がかかりますよね」と冷静にコメントします。

有吉自身も、インプラント治療で歯を2本入れているそうで、「1本50～60万円したんじゃない？」と明かします。また、美容目的で歯の治療をおこなう人もいるとし、「俺なんて、虫歯が悪化して（歯医者から）必要に迫られてインプラントにしているけど、『悪い歯並びを直したい』だけで1,000万円かける人もいる」と語ります。

ここで、石沢が「歯を全部変えたら、歯磨きをしなくてもいいんですかね？」と素朴な疑問を投げかけます。これに有吉は「歯の表面はいいだろうけど、やっぱり、歯茎の根元は磨かないと。歯槽膿漏になってせっかくインプラントで入れたのに、歯茎がブヨブヨになって抜けてしまうかもしれないから」と指摘。これを聞いた石沢は、「結局、歯磨きからは逃れられないんですね」とつぶやきます。

続けて、有吉が「“虫歯菌がいない”っていう人もいるけどね。レギュラーの松本（康太）くんは、一度も歯磨きをしたことがないんだって。それで、歯も全然くさくないし、虫歯もないって」と明かすと、松崎は「えー!? くさくないのはすごいな」と驚きの声を上げ、有吉も「そういう人いいよね。野生児っぽくて」と話していました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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