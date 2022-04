多くのクレジットカードに付帯している旅行傷害保険は、旅行をしない人にとっては不要なサービスで、複数枚のクレジットカードを使い分けている人にとっても、場合によっては無駄になってしまうことがある。今回はそうした人にぜひ知っておいてほしい三井住友カードの新サービス「選べる無料保険」について紹介する。

2022年4月14日より開始した「選べる無料保険」は、カードに付帯する旅行傷害保険を別の保険に変更できるサービス。後述する対象カードの本会員であれば誰でも利用でき、従来の海外・国内旅行傷害保険を含め、以下の4つのプランから付帯保険の種類を選択できる。

初期設定は「旅行安心プラン」になっており、WEBまたはアプリから申し込みをすることで、別の保険プランに切り替えられる。当月20日までに申し込むと、翌月1日より変更後のプランが適用され、補償期間は1年間。そのため4月21日から5月20日までの間に申し込んだ場合は、6月1日から翌年5月31日までが補償期間になる。

選択したプランは変更手続きがない限り自動更新され、別プランへの変更手続きに関しては、期間満了の3カ月前から順次案内がある。なお、初めてのプラン変更はいつでも申し込み可能。家族会員は本会員と同じプランが適用される。

また、一部を除くカードは「お買物安心保険」も付帯しており、カードで購入した商品の破損や盗難に対して補償を受けられるが、こちらは変更できず、これまでと変わらずに適用される。

「選べる無料保険」の対象カードは以下の通り。

・三井住友カード プラチナ

・三井住友ビジネスプラチナカード for Owners

*

・三井住友カード プラチナプリファード

・三井住友カード ゴールド

・三井住友カード プライムゴールド

・三井住友ビジネスゴールドカード for Owners

・三井住友カードゴールドVISA(SMBC)

・三井住友カードプライムゴールドVISA(SMBC)

・SMBC CARD ゴールド

・SMBC CARD プライムゴールド

・One's Card ゴールド

*

・三井住友カード ヤングゴールド

・三井住友カード エグゼクティブ

・三井住友カード ゴールド(NL)

・三井住友カード 一般A

・三井住友カード アミティエ

・三井住友カード 一般

・三井住友カード(学生)

・三井住友カード(NL)

・三井住友カード(CL)

・三井住友カード Tile

・三井住友ブラッサムカード

・三井住友ビジネスカード for Owners

・三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド

・三井住友カード ビジネスオーナーズ

・三井住友カードVISA(SMBC)

・SMBC CARD アミティエ

・SMBC CARD Suica アミティエ

・SMBC CARD クラシック

・SMBC CARD Suica クラシック

・One's Card エグゼクティブ

・One's Card クラシックA

・One's Card アミティエ

・One's Card クラシック

など