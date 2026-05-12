夜の博物館で行われる、展示物たちが夜な夜な繰り広げている騒動と、その騒動に巻き込まれた夜間警備員の姿を描いた映画「ナイト ミュージアム」シリーズ。シリーズ3作ともに、『デッドプール&ウルヴァリン』『フリーガイ』のショーン・レヴィが監督を務め、ベン・スティラーが主人公の警備員・ラリーを演じています。

映画だけでなく、アメリカ自然博物館やスミソニアン博物館、大英博物館など、博物館の魅力も同シリーズは教えてくれます。本記事では、映画「ナイト ミュージアム」シリーズを見る順番を公開順と時系列含めてご紹介します。

「ナイト ミュージアム」シリーズを見る順番

映画「ナイト ミュージアム」シリーズの見る順番を理解するにあたり、シリーズのつながり、さらには公開順や時系列を紹介していきます。

「ナイト ミュージアム」シリーズの公開順

『ナイト ミュージアム』(2006年) 『ナイト ミュージアム2』(2009年) 『ナイト ミュージアム/エジプト王の秘密』(2014年)

「ナイト ミュージアム」シリーズの公開順は上記のようになっています。

「ナイト ミュージアム」シリーズの時系列順

続いて時系列は以下のとおりです。

『ナイト ミュージアム』(2006年) 『ナイト ミュージアム2』(2009年) 『ナイト ミュージアム/エジプト王の秘密』(2014年)

「ナイト ミュージアム」シリーズは、公開順でストーリーが進んでいきます。

「ナイト ミュージアム」シリーズを見るおすすめの順番

公開順と時系列、そして各作品のつながりを踏まえたうえで、映画「ナイト ミュージアム」シリーズは、以下の公開順で見ることをおすすめします。

『ナイト ミュージアム』(2006年) 『ナイト ミュージアム2』(2009年) 『ナイト ミュージアム/エジプト王の秘密』(2014年)

「ナイト ミュージアム」シリーズは、ベン・スティラー演じるニューヨークにあるアメリカ自然史博物館の夜間警備員が、夜の博物館で巻き込まれる騒動を描くコメディ映画です。作品ごとにストーリーは独立しているため、どの作品から見ても理解はできますが、キャラクターの特徴などは順を追って見た方が楽しめるため、公開順に見ることをおすすめします。

「ナイト ミュージアム」シリーズのキャスト・あらすじ一覧

ここからは「ナイト ミュージアム」シリーズのあらすじやキャストを紹介します。

『ナイト ミュージアム』

あらすじ

いつも仕事が長続きしないバツイチ男のラリーは、別れた妻と暮らす息子・ニックの言葉に奮起し、ニューヨークの自然史博物館の夜間警備員となる。新米警備員のラリーは、勤務初日の夜、ティラノサウルスの骨格標本が台座から離れて歩いているのを見る。実は、古代エジプトの王子・アクメンラーの持つ石板の力で、博物館の展示物には夜の間に生命が吹き込まれていたのだ。しかし、そのアクメンラーの石板が何者かに盗まれてしまい……。

出演/ベン・スティラー、カーラ・グギーノ、ディック・ヴァン・ダイク、ミッキー・ルーニー、ビル・コッブス、ミズオ・ペック

監督/ショーン・レヴィ

公開年/2006年

『ナイト ミュージアム2』

あらすじ

自然史博物館で警備員をしていたラリーは、今は自分の会社を立ち上げて忙しい日々を送っていた。その頃、自然史博物館の改装のため、展示物たちがワシントンD.C.のスミソニアン博物館へ送られていた。しかし、猿のデクスターのイタズラでアクメンラーの石板もスミソニアンに運ばれていたため、スミソニアンの展示物も動き出してしまう。助けを求められたラリーは、ワシントンへ飛ぶが……。

出演/ベン・スティラー、エイミー・アダムス、ロビン・ウィリアムズ、オーウェン・ウィルソン、リッキー・ジャーヴェイス

監督/ショーン・レヴィ

公開年/2009年

『ナイト ミュージアム/エジプト王の秘密』

あらすじ

自然史博物館の夜間警備員として働くラリーは、展示物に命を吹き込むアクメンラーの石板が変色していることに気づく。時を同じくして、展示物の仲間たちに異変が起こりはじめる。前任の警備員・セシルからアクメンラーの両親がイギリスの大英博物館に展示されていると聞いたラリーは、アクメンラーと石板とともに大英博物館へ忍び込む。そこでは、トリケラトプスの骨格標本や中国の怪物・ソウリュウら、新たな仲間たちが大暴れを始めていた……。

出演/ベン・スティラー、 ダン・スティーヴンス、ベン・キングズレー、スティーヴ・クーガン、レベル・ウィルソン、ラミ・マレック

監督/ショーン・レヴィ

公開年/2014年

「ナイト ミュージアム」シリーズが配信されている動画配信サービス

「ナイト ミュージアム」シリーズを初めて見るという方や、前に見たことはあるけれど、一気に見直したいという方は、定額制の動画配信サービスで視聴するのがよいでしょう。

2026年5月時点で「ナイト ミュージアム」シリーズが見られる主な動画配信サービスとしては以下があります。

Amazon・プライム・ビデオ

『ナイト ミュージアム』(2006年) 『ナイト ミュージアム2』(2009年) 『ナイト ミュージアム/エジプト王の秘密』(2014年)

Hulu

『ナイト ミュージアム』(2006年) 『ナイト ミュージアム2』(2009年) 『ナイト ミュージアム/エジプト王の秘密』(2014年)

Netflix

『ナイト ミュージアム』(2006年) 『ナイト ミュージアム/エジプト王の秘密』(2014年)

ディズニープラス

『ナイト ミュージアム』(2006年) 『ナイト ミュージアム2』(2009年) 『ナイト ミュージアム/エジプト王の秘密』(2014年)

現在、多くの動画配信サービスで、「ナイト ミュージアム」シリーズを見ることができます。お好きな動画配信サービスで見るとよいでしょう。

「ナイト ミュージアム」シリーズの見る順番やあらすじを紹介しました

ベン・スティラー主演の映画「ナイト ミュージアム」シリーズは、夜の博物館で動き出した展示物たちが巻き起こす騒動を描いた作品です。

第1作はニューヨークの自然史博物館が舞台となっており、セオドア・ルーズベルトの蝋人形、ティラノサウルスの全身骨格、古代エジプトのファラオのミイラ、アメリカ先住民の人形や、カウボーイのミニチュア人形などが保管されています。

第2作にはワシントンD.C.のスミソニアン博物館に所蔵されている世界初の女性パイロットであるアメリカ・イアハートや、ロシアのイワン雷帝、ナポレオン・ボナパルトやダース・ベイダーが登場。

さらに第3作にはイギリスの大英博物館を舞台に、騎士のランスロットが登場し、さらにはトリケラトプスや中国の神話の怪物・ソウリュウやインド神話の神鳥ガルーダなども現れます。ポンペイのジオラマやエッシャーのだまし絵なども、ストーリーに組み込まれています。

実際に存在する博物館を舞台にしたこのシリーズ、映画だけではなく、博物館の楽しさも教えてくれます。興味を持った方は、ぜひこのシリーズを見て、さらに博物館を訪れてみてはいかがでしょうか。博物館の展示物をより身近に感じることができるはずです。

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