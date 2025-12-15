世界で初めてのフルCGアニメーション映画となった1995年の映画『トイ・ストーリー』。感情や人格を持ったおもちゃたちを主人公として、持ち主の少年の元に帰ろうと奮闘する姿を描いたエンターテインメント作品です。ピクサー・アニメーション・スタジオが制作を、ディズニーが配給を担当したこの作品は、全世界で累計約4億ドルの興行収入を記録した大ヒット作品となりました。

本記事では、この「トイ・ストーリー」シリーズを見る順番を公開順と時系列含めてご紹介します。

映画「トイ・ストーリー」シリーズを見る順番

「トイ・ストーリー」シリーズの見る順番を理解するにあたり、シリーズのつながり、さらには公開順や時系列を紹介していきます。

「トイ・ストーリー」シリーズの公開順

『トイ・ストーリー』(1995年) 『トイ・ストーリー2』(1999年) 『トイ・ストーリー3』(2010年) 『トイ・ストーリー4』(2019年)

「トイ・ストーリー」シリーズは、1995年に第1作が公開さました。以来、3作の続編が制作されました。

「トイ・ストーリー」シリーズの時系列順

続いて、「トイ・ストーリー」シリーズの時系列は以下のようになっています。

『トイ・ストーリー』(1995年) 『トイ・ストーリー2』(1999年) 『トイ・ストーリー3』(2010年) 『トイ・ストーリー4』(2019年)

基本的に、「トイ・ストーリー」シリーズは時系列順に展開していきます。

「トイ・ストーリー」シリーズを見るおすすめの順番

公開順と時系列を踏まえたうえで、「トイ・ストーリー」シリーズは、以下の公開順で見ることをおすすめします。

『トイ・ストーリー』(1995年) 『トイ・ストーリー2』(1999年) 『トイ・ストーリー3』(2010年) 『トイ・ストーリー4』(2019年)

「トイ・ストーリー」シリーズは、おもちゃたちが主人公です。子どもにとっての親友であるおもちゃたちは、壊れることはあっても、いつまでも年を取らず、成長することもない存在。そんな彼らは『トイ・ストーリー』『トイ・ストーリー2』では持ち主のアンディと幸せに暮らしています。そして『トイ・ストーリー3』ではアンディが成長し、おもちゃたちは保育園に移動することに。さらに『トイ・ストーリー4』では、おもちゃたちはそれぞれに、新たな道を選びます。

このシリーズでは、持ち主とおもちゃの絆、そして年月を重ねるうちに変化していく彼らの関係性と、それぞれの道が描かれていきます。

「トイ・ストーリー」シリーズのキャスト・あらすじ一覧

ここからは「トイ・ストーリー」シリーズのあらすじやキャストを紹介します。

『トイ・ストーリー』

あらすじ

たくさんのおもちゃを持つ少年・アンディ。彼の一番のお気に入り、カウボーイ人形のウッディは、アンディから気に入られていることを誇りに思っており、他のおもちゃたちも、そんなウッディをリーダーとして認めていた。しかし、最新おもちゃのバズ・ライトイヤーが家にやって来てから、アンディの一番のお気に入りはバズになってしまい……。

出演/トム・ハンクス、ティム・アレン、ドン・リックルズ、アニー・ポッツ、ウォーレス・ショーン

監督/ジョン・ラセター

公開年/1995年

『トイ・ストーリー2』

あらすじ

おもちゃのウッディやバズは、アンディの家で平和な日々を過ごしていた。ある日、バザーに出されたペンギンのおもちゃ・ウィージーを助けようとしたウッディが、おもちゃ屋を営む人間のアル・マクウィギンに盗まれた。おもちゃの仲間たちは、ウッディを助け出すためアルの店へと向かう。その頃、ウッディは、アルのマンションで自分と縁があるおもちゃと出会っていた……。

出演/トム・ハンクス、ティム・アレン、ジョーン・キューザック、ウェイン・ナイト、ケルシー・グラマー

監督/ジョン・ラセター

公開年/1999年

『トイ・ストーリー3』

あらすじ

17歳になったアンディは、大学へ進学して家を出ることに。部屋にあった荷物を整理するうち、大切にしていたおもちゃたちが保育園に寄付されてしまう。多くのおもちゃたちが保育園で生活することを受け入れていくなか、ウッディだけは、アンディとの再会をあきらめず、保育園脱出を計画する……。

出演/トム・ハンクス、ティム・アレン、ジョーン・キューザック、ネッド・ビーティ、マイケル・キートン

監督/リー・アンクリッチ

公開年/2010年

『トイ・ストーリー4』

あらすじ

ウッディとバズは、新たな家で仲間のおもちゃたちと過ごしていた。そんな彼らのところへ、先割れスプーンに、モールを付けた手作りおもちゃのフォーキーがやって来る。しかし、フォーキーにはおもちゃであるという自覚がなく、自身をゴミだと思い込んでいた。ウッディは、そんな新入りのフォーキーに向き合い、おもちゃとしての自覚を持ってもらおうと説得するが……。

出演/トム・ハンクス、ティム・アレン、トニー・ヘイル、キーガン＝マイケル・キー、マデリーン・マックグロウ

監督/ジョシュ・クーリー

公開年/2019年

珠玉の短編作揃い! 「トイ・ストーリー」シリーズのスピンオフ一覧

続いて、「トイ・ストーリー」シリーズのスピンオフ作品のあらすじやキャストを紹介します。2025年時点のスピンオフ一覧は以下の通りです。

『スペースレンジャー バズ・ライトイヤー 帝王ザーグを倒せ!』(2000年)

『ハワイアン・バケーション』(2011年)

『ニセものバズがやって来た』(2011年)

『レックスはお風呂の王様』(2012年)

『トイストーリー・オブ・テラー!』(2013年)

『トイストーリー 謎の恐竜ワールド』(2014年)

『フォーキーのコレって何?』(2020年)

『ボー・ピープはどこに?』(2020年)

『バズ・ライトイヤー』(2022年)

2022年公開のスピンオフ映画『バズ・ライトイヤー』は独立した105分の映画となりますが、それ以外は短編作品です。

『スペースレンジャー バズ・ライトイヤー 帝王ザーグを倒せ!』

あらすじ

おもちゃのモデルにもなっている宇宙防衛軍のスペース・レンジャー、バズ・ライトイヤーの活躍を描く物語。ある日、バズ・ライトイヤーとパートナーのワープ・ダークマターは、行方不明となった3人のリトル・グリーン・メンを救出するミッションを与えられた。バズとワープは悪の帝王ザーグによって誘拐されていたリトル・グリーン・メンを助け出すが、ワープが命を落としてしまい……。

出演/ティム・アレン、ウェイン・ナイト、ニコール・サリバン、ディーリッチ・ベイダー

監督/タッド・ストーンズ

公開年/2000年

『ハワイアン・バケーション』

あらすじ

『トイ・ストーリー3』の後、ウッディたちの持ち主となったボニーは、冬休みに家族とハワイに行くこととなる。そのニュースを聞いたバービーとケンは、自分たちもハワイについて行こうとするが失敗。落ち込むケンを励まそうと、おもちゃたちは彼らにハワイ旅行のような体験をプレゼントしようとするが……。

出演/ジョディ・ベンソン、マイケル・キートン、トム・ハンクス、ティム・アレン、ドン・リックルズ

監督/ゲイリー・ライドストロム

公開年/2011年

『ニセものバズがやって来た』

あらすじ

ボニーと一緒にファストフード店に行ったバズは、展示用のおまけのおもちゃ「ニセものバズ」と取り違えられて、店に置き去りにされてしまう。ファストフード店から脱出しようとしたバズは、捨てられたおもちゃたちの集会に巻き込まれてしまう……。

出演/ティム・アレン、テディ・ニュートン、ジェーン・リンチ、ブレット・パーカー、トム・ハンクス

監督/アンガス・マクレーン

公開年/2011年

『レックスはお風呂の王様』

あらすじ

おもちゃ仲間からもドジと思われているレックスは、ボニーに風呂場に連れて行かれる。そのまま風呂場に置き去りにされてしまうが、同じく風呂場に残されたおもちゃたちのヒーローとなり、彼らを盛り上げていく……。

出演/ウォーレス・ショーン、コーリー・バートン、トニー・コックス、ドン・フリラブ、トム・ハンクス、ティム・アレン

監督/マーク・ウォルシュ

公開年/2012年

『トイストーリー・オブ・テラー!』

あらすじ

ウッディやバズ、ジェシーらはボニーの旅行について行くこととなる。移動中、車の中でホラー映画を見ていたところ、車のタイヤがパンクしてしまい、モーテルに宿泊することに。しかし、そのモーテルでは超常現象が起こり、おもちゃたちが一人、また一人と失踪していき……。

出演/ジョーン・キューザック、トム・ハンクス、ティム・アレン、ティモシー・ダルトン、クリスティン・シャール

監督/アンガス・マクレーン

公開年/2013年

『トイストーリー 謎の恐竜ワールド』

あらすじ

ボニーに連れられて彼女の友だちの家に来たウッディ、バズ、レックスらおもちゃたちだが、ゲームに夢中になったボニーは彼らを放置する。そんななか、彼らは「謎の恐竜ワールド」に足を踏み入れてしまい、恐竜のおもちゃたちの戦いに巻き込まれてしまう……。

出演/クリステン・シャール、トム・ハンクス、ティム・アレン、ジョーン・キューザック、ケヴィン・マクキッド

監督/スティーブ・パーセル

公開年/2014年

『フォーキーのコレって何?』

あらすじ

ボニーの手作りおもちゃのフォーキー。知りたがりのフォーキーは、ハムやレックスといったおもちゃ仲間たちに、お金、友達、芸術、時間、愛などさまざまなことについて質問していく。

出演/トニー・ヘイル、ジョン・ラッツェンバーガー、ウォーレス・ショーン、ボニー・ハント、ジェフ・ガーリン

監督/ボブ・ピーターソン

公開年/2020年

『ボー・ピープはどこに?』

あらすじ

『トイ・ストーリー2』の後、ウッディとは別の家にもらわれて行ったボー・ピープ。赤ちゃん用のランプについた飾りとして、さまざまな場所を点々とした後、ランプとの別離を決意。退屈な日々からの脱出を図る……。

出演/アニー・ポッツ、ジム・ハンクス、アリー・マキ、エミリー・デイビス

監督/ヴァレリー・ラポンテ

公開年/2020年

『バズ・ライトイヤー』

あらすじ

スペース・レンジャーのバズ・ライトイヤーは、調査宇宙船で新惑星「トゥカニプライム」に着陸した。しかし、バズが調査船を損傷させたことで、1,200人の乗組員がこの惑星から脱出できなくなってしまう……。おもちゃのバズ・ライトイヤーの持ち主、アンディが夢中になったとされる映画。おもちゃのバズは、この映画のバズ・ライトイヤーをモデルとしている。

出演/クリス・エヴァンス 、キキ・パーマー、ピーター・ソーン、タイカ・ワイティティ、ジェームズ・ブローリン

監督/アンガス・マクレーン

公開年/2022年

映画「トイ・ストーリー5」の公開日はいつ?

この「トイ・ストーリー」シリーズの最新作となるのが、2026年夏に公開予定の映画『トイ・ストーリー5』です。『ファインディング・ドリー』監督でこれまでのシリーズでは原案・脚本などを担当してきたアンドリュー・スタントンがシリーズで初めて監督を務めています。

このシリーズ第5作には、ウッディとバズ・ライトイヤー、ジェシーなどに加え、フォーキーやレックス、ハム、スリンキー・ドッグらが登場。今回、おもちゃたちのライバルとなるのは、現代の子どもたちが夢中になっているタブレットなどのガジェットやインターネット。現代のテクノロジーに、昔ながらのおもちゃたちはどのように対抗していくのでしょうか……?

さらに、この作品のヴィランとなるのは大量のバズ・ライトイヤーだそう。大量のバズにウッディや本家のバズたちはどう立ち向かうのか……。2026年の公開が待たれるところです。

出演/トム・ハンクス、ティム・アレン、ジョーン・キューザック、トニー・ヘイル、コナン・オブライエン

監督/アンドリュー・スタントン

公開年/2026年

「トイ・ストーリー」シリーズの魅力・見どころ

「トイ・ストーリー」シリーズの魅力とは、人間の見ていないところでは自由に動くことができ、感情を持つというおもちゃたちの設定にあります。子どもたちに愛されているおもちゃたちですが、彼らは複雑な感情を抱いています。持ち主への愛情、持ち主に飽きられるのではないかという不安、そしておもちゃ同士のライバル意識や仲間意識など……。おもちゃたちの抱く友情や愛情などが、観客の心を揺さぶるのです。

さらに、おもちゃ自身はいつまでも変わることはないのに、おもちゃの持ち主である子どもたちは、だんだんと成長していきます。かつてはおもちゃが親友だったのに、成長してしまうとおもちゃよりも人間の友人や恋人の方が大切になってしまい……。おもちゃたちが、持ち主の成長をさみしく思いながらも静かに受け入れ、新たな自分の存在理由を見つけていくその様子は、人間の親子関係を見ているようでもあります。「トイ・ストーリー」シリーズの主人公はおもちゃですが、そのストーリーは深い人間ドラマとなっているのです。

また、このシリーズの見どころの一つに、現実に存在するおもちゃたちがキャラクターとして登場するという点もあります。グリーン・アーミー・メン、ミスター&ミセス・ポテトヘッド、バービー&ケン人形など、多くの人がかつて遊んだことがある有名なおもちゃが登場することで、物語をますます身近に感じることができますね。ちなみに、『トイ・ストーリー3』にはトトロのぬいぐるみが登場しているので、ぜひ探してみてください。

「トイ・ストーリー」シリーズが配信されている動画配信サービス

「トイ・ストーリー」シリーズを初めて見るという方や、前に見たことはあるけれど、一気に見直したいという方は、定額制の動画配信サービスで視聴するのがよいでしょう。

2025年12月時点で「トイ・ストーリー」シリーズが見られる主な動画配信サービスとしては以下があります。

Amazon・プライム・ビデオ

『トイ・ストーリー』

『トイ・ストーリー2』

『トイ・ストーリー3』

『トイ・ストーリー4』

『バズ・ライトイヤー』

『トイストーリー・オブ・テラー!』

『トイストーリー 謎の恐竜ワールド』

Hulu

『トイ・ストーリー』

『トイ・ストーリー2』

『トイ・ストーリー3』

『トイ・ストーリー4』

『バズ・ライトイヤー』

『トイストーリー・オブ・テラー!』

『トイストーリー 謎の恐竜ワールド』

ディズニープラス

『トイ・ストーリー』

『トイ・ストーリー2』

『トイ・ストーリー3』

『トイ・ストーリー4』

『バズ・ライトイヤー』

『ハワイアン・バケーション』

『ニセものバズがやって来た』

『レックスはお風呂の王様』

『トイストーリー・オブ・テラー!』

『トイストーリー 謎の恐竜ワールド』

『フォーキーのコレって何?』

『ボー・ピープはどこに?』

「トイ・ストーリー」シリーズの映画はいくつか動画配信サービスで視聴可能ですので、自分のお好きなサービスで見るとよいでしょう。スピンオフ作品に関しては、ディズニープラスでしか見られない作品も多いので、お好きな方はディズニープラスで見てみてください。

「トイ・ストーリー」シリーズの見る順番やあらすじを紹介しました

本記事では、世界初のフルCGアニメ「トイ・ストーリー」シリーズの見る順番について紹介しました。1995年のシリーズ第1作から、30年以上にわたり愛されているこのシリーズ。かつて誰もが遊んだことのある“おもちゃ”が主人公だからこそ、多くの人が親近感を感じ、おもちゃたちの心情に心を揺さぶられてしまうのでしょう。

「トイ・ストーリー」シリーズをまだ見たことがないという方は、2026年のシリーズ第5作の公開前に、ぜひ見てみてはいかがでしょうか。ウッディとバズの友情や、彼らの成長、持ち主への愛情など、多くの点に共感し、感情を動かされてしまうはずです。

