「まだまだ駆け出し中なので」――。山﨑七海が、映画『未来』で“大きな役”に挑んだ経験を振り返り、挑戦を恐れない気持ちを大切にしたいという現在の思いを語った。

山﨑七海

山﨑七海が大切にしていきたいと思うもの

映画『未来』公開記念舞台挨拶が8日に都内で行われ、黒島結菜、山﨑七海、細田佳央太、近藤華、北川景子、瀬々敬久監督、湊かなえ氏が登壇した。

映画の内容にちなみ、自分が大切にしていきたいと思うものは何かを聞かれ、佐伯章子役を演じる山崎は「挑戦する気持ちと挑戦を恐れない気持ち、この2つを大事にしていきたいなと思います」と回答。

この回答に対し、進行を務める奥浜レイラが「今作は山崎さんにとっても挑戦でしたか?」と尋ねると、山崎は「そうですね」とうなずき、「すごく大きな役だったので、挑戦でもありました。でも、その挑戦を恐れなかったからこそ、こうしていい作品にすることができたんだなと思っていて」と振り返る。

続けて、「まだまだ駆け出し中なので、苦手なことであったり、挑戦したいと思うものもありますが、それに一歩を踏み出さない自分がまだいて、自分の成長を止めてしまっているので、自信をなくさないようにといいますか、その一歩を踏み出すことを怖がらないようにしていきたいと、改めて映画を観たときもそう思いました」と話すと、奥浜は「大人っぽいご回答ですね。さすがです」と称賛していた。

映画『未来』ストーリー

複雑な家庭環境で育ちながらも、祖母の期待に応えて教師になるという夢を叶えた真唯子(黒島結菜)。彼女の教え子・章子(山﨑七海)のもとにある日、一通の手紙が届く。差出人は――「20年後のわたし」。

半信半疑のまま返事を書くことで、父を亡くした悲しみや、心を閉ざした母との孤独な日々に耐えていた章子だが、母の新しい恋人からの暴力、壮絶ないじめ、そして信じがたい事実が彼女を容赦なく追い詰めていく。深い絶望の中、章子は唯一心を通わせる友人・亜里沙と「親を殺す」という禁断の計画を立てるのだった。

そんな章子を救おうと真唯子は、残酷な現実と社会の理不尽さに押しつぶされそうになりながら、それでも手を差し伸べようとするが――。

誰もが過酷な運命に吞み込まれようとする中で、「未来のわたし」からの手紙が導くのは、希望か。それとも、さらなる絶望か――。